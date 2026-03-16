布碌崙羊頭灣遊民所施工疑煤氣外洩 合法性存疑

11日，布碌崙羊頭灣遊民所工程施工期間因挖斷煤氣管導致外洩，遭市樓宇局(DOB)勒令停工。(擷取自Citizen)

布碌崙(布魯克林 )羊頭灣Coyle街2134號遊民所工程近日再生波折，近日傳出工程團隊在拆除施工期間發生煤氣管道受損事故。事發後，不僅市消防局及燃氣公司接獲通報至現場處理，市樓宇局(DOB)更對此處展開調查，並連續兩日下達全面停工令。然而，種種爭議使周邊居民受訪時表示「對此開發商失去信心」。

目擊居民Eddie表示，11日下午約2時許，他在社區安全軟體Citizen上看到警報後前往現場查看，當時已有工人聚集在人行道上，但當他上前詢問時，工人否認發生挖破煤氣管事故。不久後市消防局、天然氣公司National Grid與DOB員工相繼到場處理，並封鎖現場處理煤氣問題。

趕到現場處理的消防員。(拯救南布碌崙聯盟提供)

該工地涉及2134號，以及相鄰的2150號倉庫與2114號原Dollar Tree店面等多個相鄰地塊，不過根據DOB最新的公開紀錄，目前所有地塊都已被下達停工令。調查人員在2134號地塊檢查時發現，現場正在進行拆除與改建作業，但未能提供指定的施工總監(Construction Superintendent)，相關PW2文件亦未列出負責人資料，對該地塊發出A3級全面停工令。

挖斷地下瓦斯管道的大型施工機械。(拯救南布碌崙聯盟提供)

調查另指出，在2134號地塊的拆除工程中，一台挖掘機在清理拆除廢料時損壞了一條未標記、已封閉的瓦斯管道。樓宇局認為該情況可能造成火災及公共安全隱患，因此對該地塊發布L1級部分停工令，檢查亦發現該地點未取得相應的總承包施工許可(GC permit)。

現場地下瓦斯管道被挖斷處。(拯救南布碌崙聯盟提供)

2114號與2150號地塊，亦在檢查後被下達A3級全面停工令。其中2114號因未指定施工總監而被勒令停工；2150號則被發現拆除現場圍籬未完整包圍施工區域，且2134與2150之間未設隔離圍欄，同樣被認定存在安全隱患。

這起事故也再次引發社區對工程程序的質疑。Eddie表示，在此前提交給紐約市標準與上訴委員會(BSA)的上訴材料中，曾質疑2114號地塊的拆除許可是否在未取得雨水排放工程許可的情況下簽發。DOB曾於2月回覆指出，該拆除工程僅涉及地面以上結構，不涉及挖土作業，因此不需要雨水排放許可。但此次事故顯示施工過程中確實涉及挖掘，並導致地下煤氣管道受損，使相關說法出現落差。

居民Eddie表示，州參議員陳學理辦公室方已協助提交上訴至BSA的文件，而BSA則是要求提交補充材料，程序仍在審理中。他質疑開發商在2134號地塊未取得完整施工許可的情況下，使用鄰近2114號地塊的許可進行拆除作業，懷疑程序上存在疑點。「目前居民都在透過311投訴，雖然我們可以走法律途徑，但開發商太沒有誠信，已經沒辦法相信他們。」

此外，該遊民所項目與市府之間的租賃合約內容亦引發關注。根據公開貸款文件，若該遊民所項目完成並開始使用，市府將自2027年5月1日起開始支付租金，並直接付予銀行用以償還貸款。合約顯示，市府每月須支付至少75萬9954元的建築租金，全年金額不低於911萬9458元，並將持續支付至360個月的攤還期結束。

在上述租賃安排下，居民亦懷疑項目施工進度與財務時程高度相關，也使此次停工與安全爭議更受社區關注。社區團體表示，將持續透過行政與法律程序要求相關部門釐清施工合法性及安全問題，並關注後續檢查與停工令執行情況。