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布碌崙羊頭灣遊民所抗議1周年 居民盼市府高層審查建案

記者胡聲橋╱紐約報導
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拯救南布碌崙聯盟和居民代表朱潤林表示，日前的事故差點造成悲劇性結局，而且建商並沒有所需的許可，要求市府進行深入審查。(記者胡聲橋╱攝影)
拯救南布碌崙聯盟和居民代表朱潤林表示，日前的事故差點造成悲劇性結局，而且建商並沒有所需的許可，要求市府進行深入審查。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)遊民所抗議者15日聚集羊頭灣科伊爾街(Coyle St.)2134號，紀念羊頭灣遊民所抗議活動一周年。居民代表稱，示威活動將繼續下去，他們希望對遊民所建案進行審查，希望市府高層介入處理。當地市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、州眾議員諾瓦科夫(Michael Novakhov)參加了這次集會。

幾天前，羊頭灣遊民所建商因為在施工時挖斷了地下瓦斯管道，經居民投訴後，市樓宇局對遊民所建址所涉兩個地址下達了全面停工令，這再度引發了遊民所抗議居民對建商施工安全性與合法性的質疑。拯救南布碌崙聯盟和居民代表朱潤林(Henry Zhu)在集會上表示，日前的事故差點造成悲劇性結局，而且建商並沒有所需的許可，他要求市府對這個遊民所項目進行深入審查，「我們必須要能對這個項目進行要審計，我們要監督、我們要問責，這就是我們想要的」。

朱潤林說，他們下一步會與市社會服務局(DSS)、市遊民服務局(DHS)、市主計長辦公室和市長辦公室對話，呼籲對羊頭灣遊民所建案進行全面審查，要調查這個遊民所建案的申請為何在市樓宇局被「橡皮圖章」，其次還會繼續就各種許可證向「建築與標準上訴委員會」(BSA)上訴。他還呼籲市府官員到社區了解情況，與居民對話，共同解決問題。

市議員納西斯說，她支持的是可負擔住房，不是遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員納西斯說，她支持的是可負擔住房，不是遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

當地市議員納西斯在集會中表示，社區委員會和她從未投票建這個遊民所，她說這是一個引誘和調包(bait and switch)的把戲，她支持的是可負擔住房，不是遊民所。「我們需要一個透明的政府」，納西斯說，羊頭灣遊民所問題不是現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)造成的，但他現在有責任糾正錯誤，解決這個問題，不管他是否願意。曼達尼應該到社區聽取民眾的呼聲。

州眾議員諾瓦科夫呼籲市長曼達尼，將羊頭灣遊民所改回可負擔住房。(記者胡聲橋╱攝影...
州眾議員諾瓦科夫呼籲市長曼達尼，將羊頭灣遊民所改回可負擔住房。(記者胡聲橋╱攝影)

共和黨籍州眾議員諾瓦科夫說，市府的遊民所系統已經殘破不堪，市府每個月要為每個遊民支付4000元，負擔非常沉重，他直接呼籲市長曼達尼將羊頭灣遊民所改回可負擔住房，徹底解決這一問題。

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