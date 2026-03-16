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比鄰新球場、平價屋 皇后區威利點擬重建大型瀝青廠惹議

記者鄭怡嫣／紐約報導
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位於皇后區威利點(Willets Point)的市政瀝青廠重建計畫，近日再度成為地方發展的爭議焦點。(取自谷歌地圖)
位於皇后區威利點(Willets Point)的市政瀝青廠重建計畫，近日再度成為地方發展的爭議焦點。(取自谷歌地圖)

位於皇后區威利點(Willets Point)的市政瀝青廠重建計畫，近日再度成為地方發展的爭議焦點。紐約市交通局(DOT)稱該項目對全市道路維護「至關重要」，並已正式發布招標徵求建議書(RFP)。然而，當地開發商及前政府官員等表示，該計畫無視威利點正在向現代化社區轉型的現狀，無異於「時光倒流」。

這座引發爭議的瀝青廠位於北方大道(Northern Blvd.)131-21號，坐落於法拉盛溪(Flushing Creek)岸邊，目前處於停運狀態。根據交通局計畫，市府將投入約8000萬元全面重建。

交通局發言人強調，瀝青廠是維持皇后區、布朗士曼哈頓數千哩道路完好的「生命線」。透過市府「內部」(in-house)生產，能以「成本價」供應瀝青，為納稅人節省大量公帑，特別是在修補全市路面坑洞方面發揮關鍵作用。

針對社區最擔憂的環境汙染問題，交通局表示，重建工程將由設計與建設局全程監控，嚴格控管施工期間的粉塵、噪音、鼠患及震動。建成後，工廠將採用「最先進技術」減少環境影響，並透過擴大回收瀝青的使用比率，達成紐約市的永續發展目標。官方承諾，該項目對周邊社區的影響將「微乎其微」。

然而，地主與開發商指出，威利點在過去十年已發生翻天覆地的變化，早已不再是當年那個「鐵鏽區」(Iron Triangle)，瀝青廠計畫已與社區未來的願景格格不入。

此外，該廠址距離正在興建中的紐約市首座足球專用場約2000呎，且球場周邊正同步開發包含2500套單位的平價住房計畫，瀝青廠的建設也將對發展中的社區產生負面影響。

根據媒體「QNS」報導，曾於十年前負責該重建項目的前交通局副局長奧蘭多(Galileo Orlando)表示，當時，該計畫是合理的，因為皇后區路面面積全市最大，對瀝青需求最高。但現在考慮到新足球館和「大都會公園」的賭場與娛樂綜合體計畫，該工廠已不再合適，「現在在那裡(發展)顯得很突兀，瀝青廠有顯眼的大煙囪，還會帶來大量的卡車流量」。

「這簡直是巨大的倒退，」建築集團塔利集團(Tully Group)秘書塔利(Kenny Tully)表示。塔利家族在威利點擁有物業，目前也在擬建廠址附近經營自己的瀝青廠，但他坦言，考慮到社區轉型，其家族旗下的私人瀝青廠已計畫在五年內關閉。

目前，法拉盛溪沿岸仍被畫定為工業用地，且市府尚無變更土地用途(Zoning)的計畫。市交通局表示，會「非常認真地」對待所有社區回饋。

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