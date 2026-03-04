我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片

紐約長島海灘連環殺人案嫌犯曾500次聯繫性工作者 搜尋暴力虐殺內容

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薩福克郡檢方4日向法院提交文件指出，被控為連環殺手的長島建築師霍伊爾曼在2023年被捕前四年間，曾與至少60名性工作者聯繫超過500次，並多次在網路搜尋涉及女性遭虐殺的暴力內容。圖為霍伊爾曼在家中的自拍。(路透)
薩福克郡檢方4日向法院提交文件指出，被控為連環殺手的長島建築師霍伊爾曼在2023年被捕前四年間，曾與至少60名性工作者聯繫超過500次，並多次在網路搜尋涉及女性遭虐殺的暴力內容。圖為霍伊爾曼在家中的自拍。(路透)

紐約長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案再披露新細節。薩福克郡檢方4日向法院提交文件指出，被控為連環殺手的長島建築師霍伊爾曼(Rex Heuermann)在2023年被捕前四年間，曾與至少60名性工作者聯繫超過500次，並多次在網路搜尋涉及女性遭虐殺的暴力內容。該案過去亦與亞裔社區產生關聯，2024年當局曾公布一名在吉哥灘發現的「亞裔無名氏」死者畫像，呼籲社區協助確認身分。

現年62歲、居住在長島馬薩佩夸公園(Massapequa park)的霍伊爾曼，被控涉及1993年至2010年間七宗女性命案，他目前對全部10項指控均表示不認罪。

檢方近日指出，調查人員在與霍伊爾曼手機相關的電子郵件帳戶中發現大量搜尋紀錄，其中包括尋找受害者家屬為死者哀悼的照片，以及涉及女性遭殺害的極端暴力影片、或「受傷與被刺穿女性」等內容。警方檢視其上千筆搜尋後認為，相關紀錄顯示霍伊爾曼具有明顯的「性施虐傾向」，並可能從他人的身體與心理痛苦中獲得快感。

檢方同時披露，霍伊爾曼長期使用俗稱「一次性手機」(burner phones)與性工作者聯絡，並以假名註冊帳戶。其中一支手機在2021年1月至2022年3月期間，曾與56個涉及性交易或按摩場所的電話號碼聯繫超過300次；另一支手機在2023年被捕前仍持續使用，與61個與性交易相關的號碼聯絡逾220次。檢方指出，這些手機在使用期間幾乎一直與登記在霍伊爾曼本人名下的手機出現在相同位置。

檢方還表示，霍伊爾曼在被捕前也曾在交友應用程式Tinder上持續支付費用。檢方認為，他頻繁與性工作者接觸，是調查人員鎖定並最終於2023年7月13日逮捕他的關鍵因素之一。

霍伊爾曼律師在法庭上要求排除警方取得的部分手機與電子郵件證據，並試圖撤銷霍伊爾曼在1993年北海(North Sea)殺害科斯蒂拉(Sandra Costilla)的二級謀殺指控。不過，檢方在提交給法院的文件中反駁稱，辯方對案情的描述並不完整，忽略了大量關鍵證據，因此相關要求沒有法律或事實依據。

檢方指出，大陪審團已掌握DNA證據，在案發現場發現的頭髮與霍伊爾曼及其前妻相符。此外，調查人員還在其住所發現與案件相關的物品，包括一份保存完好的1993年11月22日「新聞日報」(Newsday)。檢方認為，這可能是他在犯案後保留下來的「紀念品」。法官預計將於3月17日再次開庭審理相關動議。

值得注意的是，2024年9月薩福克郡地檢署曾公布一名在吉哥灘發現的「亞裔無名氏」死者畫像。調查顯示，死者為一名亞裔男性，可能來自中國南方，年齡約17至23歲，生前疑似從事性工作，且被發現時身著女裝。當局當時懸賞2500元，呼籲亞裔社區提供線索，以協助確認死者身分。

世報陪您半世紀

上一則

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

下一則

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪
河濱縣23年前凶殺案 逮到疑犯

河濱縣23年前凶殺案 逮到疑犯
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系