我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

記者高雲兒／紐約即時報導
皇后區法拉盛火災涉事車輛尾部嚴重燒毀，車庫門被燒穿變形。(讀者提供)
皇后區法拉盛火災涉事車輛尾部嚴重燒毀，車庫門被燒穿變形。(讀者提供)

皇后區法拉盛58大道148-39號於19日凌晨發生火警。紐約市消防局(FDNY)表示，火警於凌晨3時19分接報，報稱建築後方有車輛起火並伴隨大量濃煙。消防局共出動21個單位、79名消防及急救人員到場處理，火勢於凌晨3時33分受控。

急救人員在現場為一名平民提供治療，但當事人拒絕送醫。消防局表示，暫無其他傷亡報告。火災調查員已介入調查起火原因，截至目前未公布進一步細節。

據觀察，涉事車輛尾部嚴重燒毀，車庫門被燒穿變形。住在附近的華人居民表示，火勢約於凌晨約3時發生，當時可見火光與濃煙，火勢並波及旁邊停放的車輛。他們表示，原因疑似是一輛電動車起火，後波及車庫及鄰車，但上述說法未獲消防局證實。

近年來，紐約市多次發生與鋰電池相關的火災事故。消防局自2021年起加強針對鋰離子電池火災的執法與宣導，成立專責小組，並與多個市府部門合作，加強檢查及安全教育。根據消防局公布數據，2023年共有18人死於鋰電池火災；2024年死亡人數降至六人；2025年至今則為一人。消防局指出，持續的宣導與執法措施已使相關結構性火災數量有所改善。

消防局表示，本案起火原因仍待進一步調查。

皇后區法拉盛58大道148-39號於19日凌晨發生火警。(讀者提供)
皇后區法拉盛58大道148-39號於19日凌晨發生火警。(讀者提供)

世報陪您半世紀

紐約市 法拉盛 8大道

上一則

紐約華男涉冒充微軟員工詐騙 上州遭逮捕控罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法
皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅

皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅
美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處

美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生