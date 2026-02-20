紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

皇后區法拉盛火災涉事車輛尾部嚴重燒毀，車庫門被燒穿變形。(讀者提供)

皇后區法拉盛 58大道 148-39號於19日凌晨發生火警。紐約市 消防局(FDNY)表示，火警於凌晨3時19分接報，報稱建築後方有車輛起火並伴隨大量濃煙。消防局共出動21個單位、79名消防及急救人員到場處理，火勢於凌晨3時33分受控。

急救人員在現場為一名平民提供治療，但當事人拒絕送醫。消防局表示，暫無其他傷亡報告。火災調查員已介入調查起火原因，截至目前未公布進一步細節。

據觀察，涉事車輛尾部嚴重燒毀，車庫門被燒穿變形。住在附近的華人居民表示，火勢約於凌晨約3時發生，當時可見火光與濃煙，火勢並波及旁邊停放的車輛。他們表示，原因疑似是一輛電動車起火，後波及車庫及鄰車，但上述說法未獲消防局證實。

近年來，紐約市多次發生與鋰電池相關的火災事故。消防局自2021年起加強針對鋰離子電池火災的執法與宣導，成立專責小組，並與多個市府部門合作，加強檢查及安全教育。根據消防局公布數據，2023年共有18人死於鋰電池火災；2024年死亡人數降至六人；2025年至今則為一人。消防局指出，持續的宣導與執法措施已使相關結構性火災數量有所改善。