在布碌崙C線4地鐵站推人跌落月台 1女遭警方通緝

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙日前發生一名候車女性被推下地鐵站台事件，警方通緝嫌犯。(市警提供)
布碌崙(布魯克林)近日發生一名女性被另一名女性無故推下地鐵站台的事件。警方近日公布了此案嫌疑人的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將這名嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警88分局和第30捷運分局(Transit District 30)的轄區內。根據警方的報告，1月8日(周四)晚10時左右，一名58歲的女性站在位於格林堡(Fort Greene)的C線地鐵拉菲逸大道(Lafayette Avenue)站開往曼哈頓方向的列車站台上時，一名身分不明的女子從她身後靠近，將其推下月台。

這名嫌疑人隨後徒步逃離地鐵車站，去向不明。站台上的其他乘客搶在列車進站前，急忙將受害者扶上了站台。急救人員聞訊趕到事發現場後，將受害者送往布魯克代爾大學醫院醫院 (Brookdale University Hospital Medical Center)，目前受害者傷情穩定。

根據警方的描述，這名被通緝的嫌疑犯是一名膚色中等的女性，最後一次出現時身穿深色衣服。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 曼哈頓

布碌崙7類重罪犯案率上月微升 仇恨犯罪同比增2成畫

法拉盛鬧區爆連環竊盜案 警通緝2嫌
假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

布碌崙11歲女童遭校車撞亡 司機被捕控罪

布碌崙梵音寺新春團拜 設素宴款待百人、居士歌唱表演

紐約布碌崙日落公園地下賭檔傳有人持槍 大批警員到場

