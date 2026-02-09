我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

法拉盛鬧區爆連環竊盜案 警通緝2嫌

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)
市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)

皇后區法拉盛近日接連發生重大竊盜模式案件，兩名女性涉嫌在鬧區鎖定路人及商家顧客，伺機竊取隨身錢包與信用卡等財物。市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。

市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)
市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)

根據管轄法拉盛等地109市警分局，1月12日約下午4時，一名42歲女性受害人在法拉盛王子街(Prince Street)與羅斯福大道(Roosevelt Avenue)附近時，發現自己的錢包已不在身上。經持續調查，警探發現兩名身分不明人士其後在位於20大道130-35號的一家商業場所，使用受害人的借記卡，進行未經授權的交易。

1月12日約下午4時16分，兩名身分不明人士進入法拉盛緬街(Main Street)39-12號店鋪。進入後，其中一人接近一名75歲男性受害人，從其隨身包內取走一個裝有信用卡的錢包。兩人隨後徒步逃離現場，去向不明。

根據市警局發布的最新犯罪數據，紐約市1月重竊案共3376起，比去年同期下降2.3%，汽車盜竊案867起，比去年同期下降4%，零售盜竊案3844起，比去年同期下降16%。

警方描述，兩名被通緝人士均為膚色較深的女性，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

在布碌崙C線4地鐵站推人跌落月台 1女遭警方通緝

下一則

紐約殘雪2周未清完 曼達尼政府遭批臨時工招募不力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世台基金會「UN Go!」 接待嘉義學子認識SDGs

世台基金會「UN Go!」 接待嘉義學子認識SDGs
減稅與凍租計畫 2╱13法拉盛開講

減稅與凍租計畫 2╱13法拉盛開講
華人新春民俗文化節登場 傳統年味濃

華人新春民俗文化節登場 傳統年味濃
北師港浸大雅樂團 重現八音古禮

北師港浸大雅樂團 重現八音古禮

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

2026-02-02 12:19
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F