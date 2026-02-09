法拉盛鬧區爆連環竊盜案 警通緝2嫌

市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)

皇后區法拉盛 近日接連發生重大竊盜模式案件，兩名女性涉嫌在鬧區鎖定路人及商家顧客，伺機竊取隨身錢包與信用卡等財物。市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。

市警察局呼籲公眾協助辨識影像中所示的兩名涉案嫌犯，提供相關線索。(市警局提供)

根據管轄法拉盛等地109市警分局，1月12日約下午4時，一名42歲女性受害人在法拉盛王子街(Prince Street)與羅斯福大道(Roosevelt Avenue)附近時，發現自己的錢包已不在身上。經持續調查，警探發現兩名身分不明人士其後在位於20大道130-35號的一家商業場所，使用受害人的借記卡，進行未經授權的交易。

1月12日約下午4時16分，兩名身分不明人士進入法拉盛緬街(Main Street)39-12號店鋪。進入後，其中一人接近一名75歲男性受害人，從其隨身包內取走一個裝有信用卡的錢包。兩人隨後徒步逃離現場，去向不明。

根據市警局發布的最新犯罪數據，紐約市 1月重竊案共3376起，比去年同期下降2.3%，汽車盜竊案867起，比去年同期下降4%，零售盜竊案3844起，比去年同期下降16%。

警方描述，兩名被通緝人士均為膚色較深的女性，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。