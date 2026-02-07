布碌崙11歲女童遭校車撞亡 司機被捕控罪

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
5日下午3時，布碌崙(布魯克林)班森賀23大道交巴斯大道處發生一起致命車禍，一名11歲女童在過馬路時被校車不幸撞亡。(取自谷歌街景圖)
5日下午3時，布碌崙(布魯克林)班森賀23大道交巴斯大道處發生一起致命車禍。一名11歲女童在過馬路時被校車不幸撞亡，事發當下司機並未留在現場，隔日警方才確認其身分，並以未禮讓行人提出指控。

根據事發監視器畫面與警方說法，事發時該名女童正在過馬路，但一台從23大道向南右轉進入巴斯大道的校車撞倒。當救護人員將女童送到瑪摩利醫院搶救後，仍因搶救無效被宣告死亡。

警方已確認女童身分為11歲的阿米諾娃(Amira Aminova)；目擊者指出，她從人行道一側起步後加速衝過街道，不幸被正在右轉的校車撞亡。警方表示，校車司機在撞倒女孩後並未停車，而是駛離現場。目擊者表示，小女孩在事發當下以衝刺方式試圖通過斑馬線，但校車因車體較高，不排除司機視線受阻導致釀禍。有媒體從監視器畫面推測指出，在女孩即將穿越馬路前，校車司機仍在接近路口，但當司機開始轉彎時，陽光反射的眩光恐照射到擋風玻璃。

隔日，警方在布碌崙找到該名62歲的校車司機奧瑞勒斯(Wawa Aurelus)，並以「未禮讓行人與未盡合理注意義務」(failure to yield to a pedestrian and failure to exercise due care)控罪。

車禍發生後有多名民代抵達現場了解情況，州參議員陳學理(Steve Chan)認為...
車禍發生後有多名民代抵達現場了解情況，州參議員陳學理(Steve Chan)認為路口視線清楚，路面乾燥，積雪應並非肇事因素。(陳學理辦公室提供)

事發後亦有多名民代抵達現場了解情況，州參議員陳學理(Steve Chan)則表示心碎，但他也認為路口視線清楚，路面乾燥，積雪應並非肇事因素。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)也表達遺憾，呼籲所有駕駛與行人在通行時都應該提高警覺，尤其積雪未除清時更應該謹慎通行。她也將持續聯絡市交通局(DOT)舉辦教育宣導講座，提醒民眾在十字路口時應有的安全意識。

