曼哈頓地鐵站疑亞裔男放狗咬人 警通緝

記者許君達／紐約報導
根據警方提供的影像，放狗咬人的嫌犯面部容貌具備東亞裔特徵。(紐約市警提供)
根據警方提供的影像，放狗咬人的嫌犯面部容貌具備東亞裔特徵。(紐約市警提供)

紐約市警(NYPD)發布協查通報，尋找一名在曼哈頓地鐵站內因與人發生口角而放狗咬傷對方的嫌犯。根據警方提供的照片，該嫌犯的穿著和體貌特徵顯示其可能為亞裔

根據市警通報，該案發生時間為1月24日下午5時20分，地點位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站內。當時，嫌犯牽狗進站，一名54歲的男性因涉及狗的問題與其發生言語衝突。嫌犯隨即掌摑了受害人，然後鬆開狗的牽繩，命令狗去撕咬對方。造成受害人的左手部位多處被咬傷，後被送醫治療，所幸無大礙。放狗咬人的嫌犯則逃離現場，不知所蹤。

警方通過車站監控系統鎖定了嫌疑人的影像。根據警方公布的照片，該男性嫌疑人面部和手部膚色較淺，面貌具備東亞裔特徵，案發時身穿「加拿大鵝」品牌迷彩色羽絨服，頭戴黑色翻毛棉帽，下身穿藍色牛仔褲和黑色鞋。警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓一名男子在曼哈頓聯合廣場地鐵站內與他人發生口角後，掌摑對方並放狗咬人。(紐...
曼哈頓一名男子在曼哈頓聯合廣場地鐵站內與他人發生口角後，掌摑對方並放狗咬人。(紐約市警提供)

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

