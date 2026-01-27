曼哈頓地鐵站疑亞裔男放狗咬人 警通緝

根據警方提供的影像，放狗咬人的嫌犯面部容貌具備東亞裔特徵。(紐約市警提供)

紐約市警(NYPD)發布協查通報，尋找一名在曼哈頓地鐵站 內因與人發生口角而放狗咬傷對方的嫌犯。根據警方提供的照片，該嫌犯的穿著和體貌特徵顯示其可能為亞裔 。

根據市警通報，該案發生時間為1月24日下午5時20分，地點位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站內。當時，嫌犯牽狗進站，一名54歲的男性因涉及狗的問題與其發生言語衝突。嫌犯隨即掌摑了受害人，然後鬆開狗的牽繩，命令狗去撕咬對方。造成受害人的左手部位多處被咬傷，後被送醫治療，所幸無大礙。放狗咬人的嫌犯則逃離現場，不知所蹤。