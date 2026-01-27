曼哈頓地鐵站疑亞裔男放狗咬人 警通緝
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警(NYPD)發布協查通報，尋找一名在曼哈頓地鐵站內因與人發生口角而放狗咬傷對方的嫌犯。根據警方提供的照片，該嫌犯的穿著和體貌特徵顯示其可能為亞裔。
根據市警通報，該案發生時間為1月24日下午5時20分，地點位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站內。當時，嫌犯牽狗進站，一名54歲的男性因涉及狗的問題與其發生言語衝突。嫌犯隨即掌摑了受害人，然後鬆開狗的牽繩，命令狗去撕咬對方。造成受害人的左手部位多處被咬傷，後被送醫治療，所幸無大礙。放狗咬人的嫌犯則逃離現場，不知所蹤。
警方通過車站監控系統鎖定了嫌疑人的影像。根據警方公布的照片，該男性嫌疑人面部和手部膚色較淺，面貌具備東亞裔特徵，案發時身穿「加拿大鵝」品牌迷彩色羽絨服，頭戴黑色翻毛棉帽，下身穿藍色牛仔褲和黑色鞋。警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
上一則
皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長
下一則