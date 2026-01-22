我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

機場轉盤前擠爆「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

紐約南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案 警方提醒華社警惕

記者胡聲橋／紐約即時報導
南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案，警方提醒華社警惕。(記者胡聲橋／攝影)
南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案，警方提醒華社警惕。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布鲁克林)波羅園(Boro Park)近日發生數起利用電子設備盜車的案件。據報導，僅20日和21日晚間，波羅園就有三輛車被以這種方式盜竊。這一系列偷車案也引起南布碌崙華社警惕，警方提醒華裔居民小心車輛被盜。

據報導，與其他汽車失竊案不同，在這幾起盜車事件中，竊賊使用一種可以重新編程或更換汽車電子鑰匙的設備，只需約五分鐘即可偷走一輛車。這種盜車案通常由一個團夥作案，偷車賊會駕駛幾輛不同的車輛，協同作案，可以迅速而悄無聲息地將車輛盜走。

布碌崙亞裔民安隊柳寶枝說，前段時間史泰登島發生過類似的偷車案件。雖然最近波羅園連續發生了此類案件，但在華人聚居的8大道和班森賀還尚未聽說。他說，這種盜車方式其實並不新鮮，紐約市早就出現過。竊車賊會使用天線捕捉從住宅內的電子車鑰匙(key fob)發出的信號，這個信號被傳輸到附近一輛車內的電子設備，然後再利用這個信號打開車門並啟動汽車。

紐約警方向居民介紹防範措施時，呼籲民眾盡量把電子車鑰匙放在遠離汽車的地方，而且最好放在一個金屬盒子內，以防止竊車賊截獲車鑰匙發出的信號。除此以外，車主還可以在車內安裝第三方追蹤設備，比如AirTag，並將其隱藏在車內不易被竊賊發現的地方；如果車輛有內置追蹤功能，一定要開啟。與此同時，駕駛務必鎖好車門，切勿將任何貴重物品留在車內。

除了這種截取車鑰匙所發出信號的偷車方法外，偷車賊還會先打破車玻璃打開車門，然後將類似平板電腦的手持電子設備接入汽車車載診斷系統，通過為車輛解鎖或完全刪去車主鑰匙的方法盜車。另一些犯罪集團還會利用非法網站，根據車輛識別碼 (VIN) 取得車輛鑰匙代碼，從而在靠近車輛前就能製作出可用的電子鑰匙。

柳寶枝說，現在竊車手法多樣，用電子設備偷車更讓人防不勝防，華裔居民一定要時時小心。

布碌崙 華裔 亞裔

上一則

紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

下一則

紐約市強制居民使用官方規定垃圾桶 垃圾桶卻嚴重缺貨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

俄軍空襲烏克蘭能源設施 百萬民眾寒冬沒水電無暖氣

俄軍空襲烏克蘭能源設施 百萬民眾寒冬沒水電無暖氣
澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題
俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民

俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民
俄國防部：可攜帶核彈頭榛果樹極音速飛彈服役

俄國防部：可攜帶核彈頭榛果樹極音速飛彈服役

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了