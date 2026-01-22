紐約南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案 警方提醒華社警惕

南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案，警方提醒華社警惕。(記者胡聲橋／攝影)

南布碌崙 (布鲁克林)波羅園(Boro Park)近日發生數起利用電子設備盜車的案件。據報導，僅20日和21日晚間，波羅園就有三輛車被以這種方式盜竊。這一系列偷車案也引起南布碌崙華社警惕，警方提醒華裔 居民小心車輛被盜。

據報導，與其他汽車失竊案不同，在這幾起盜車事件中，竊賊使用一種可以重新編程或更換汽車電子鑰匙的設備，只需約五分鐘即可偷走一輛車。這種盜車案通常由一個團夥作案，偷車賊會駕駛幾輛不同的車輛，協同作案，可以迅速而悄無聲息地將車輛盜走。

布碌崙亞裔 民安隊柳寶枝說，前段時間史泰登島發生過類似的偷車案件。雖然最近波羅園連續發生了此類案件，但在華人聚居的8大道和班森賀還尚未聽說。他說，這種盜車方式其實並不新鮮，紐約市早就出現過。竊車賊會使用天線捕捉從住宅內的電子車鑰匙(key fob)發出的信號，這個信號被傳輸到附近一輛車內的電子設備，然後再利用這個信號打開車門並啟動汽車。

紐約警方向居民介紹防範措施時，呼籲民眾盡量把電子車鑰匙放在遠離汽車的地方，而且最好放在一個金屬盒子內，以防止竊車賊截獲車鑰匙發出的信號。除此以外，車主還可以在車內安裝第三方追蹤設備，比如AirTag，並將其隱藏在車內不易被竊賊發現的地方；如果車輛有內置追蹤功能，一定要開啟。與此同時，駕駛務必鎖好車門，切勿將任何貴重物品留在車內。

除了這種截取車鑰匙所發出信號的偷車方法外，偷車賊還會先打破車玻璃打開車門，然後將類似平板電腦的手持電子設備接入汽車車載診斷系統，通過為車輛解鎖或完全刪去車主鑰匙的方法盜車。另一些犯罪集團還會利用非法網站，根據車輛識別碼 (VIN) 取得車輛鑰匙代碼，從而在靠近車輛前就能製作出可用的電子鑰匙。

柳寶枝說，現在竊車手法多樣，用電子設備偷車更讓人防不勝防，華裔居民一定要時時小心。