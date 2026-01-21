紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
假快遞員布碌崙持槍入民宅搶劫。(警方提供)
新年剛過，布碌崙(布魯克林)卡納西(Canarsie)發生了一起歹徒冒充快遞員持槍入室搶劫案，所幸的是歹徒沒能搶得財物，但其中一名受害者被打傷。警方已公布嫌犯圖像，予以通緝。警方希望知情者及時提供信息，早日將嫌犯捉拿歸案。

根據警方的報告，該案發生在18日(周日)上午約8時25分左右，案發地點在布碌崙東92街交J大道附近。當時一名男子偽裝成快遞員，敲開了一戶住宅的門，該房屋內住著一名36歲女性和一名29歲男性。歹徒敲開門後強行闖入住宅索要錢財，並亮出槍枝，毆打了一名29歲男性受害者的臉部，但歹徒未能搶走任何財物。

案發後嫌犯徒步逃離現場，去向不明。29歲受害者臉部被打後，出現輕微擦傷和瘀傷，但沒有在現場接受醫治。

警方在公布嫌犯照片的同時說，也公布了嫌犯在受害者住宅中翻箱倒櫃的影片。影片顯示，搶匪甚至掀開受害者家中的床墊尋找錢財。

根據警方描述，這名搶匪最後一次出現時身穿灰色運動衫、黑色運動褲和白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

