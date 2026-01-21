紐約州嚴打交通違規 酒駕等多項違法行為將納入積分系統

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
紐約州將加強交通執法力度，多項違法駕駛行為將被納入積分系統。(記者許君達╱攝影)
根據紐約州奧蘭治郡(Orange)巡官辦公室發布的消息，紐約州將從今年2月26日起，更新交通違法積分體系，原本不計入點數的酒後駕車等多項違法行為將被納入積分系統。

根據新規，酒後駕車(含吸毒後駕車)、加重無照駕駛和在吊銷駕照期間駕車三項嚴重違法行為，將一次性計入11個點數、並處675元罰款。這三種行為在舊規中均不計分。

此外，新規也收緊了吊銷駕照的積分標準，駕駛者若在24個月內積滿十分，即達到吊銷標準；而在舊規中，這一標準為18個月內滿11分。這意味著，包括酒駕在內的上述三項嚴重違法一旦被抓現行，將一次性達到吊銷駕照的標準。

新規還提高了部分違法駕駛行為的積分標準。其中超過時速上限十哩以內，將從三分變為四分、駕駛時使用手機將從五分變為六分、未禮讓行人將從三分變為五分、魯莽駕駛將從五分變為八分、逃離涉及行人傷亡的交通事故現場將從三分變為五分、超越停車卸客的校車將從五分變為八分、未盡謹慎駕駛義務將從兩分變為五分、施工區超速則將從此前的三至11分酌情積分變為統一八分。

此外，還有一些輕中度的交通違法行為此前不計分，但依新規將計分，比如車輛設備故障(如頭燈、尾燈等)將被計一分、違法調頭將被計兩分、阻塞交通將被計兩分、未給緊急任務車輛讓行將被計三分，以及撞擊橋梁計八分、飆車計五分、協助他人無照駕駛計五分。

賴聲川英文新書 解構有智慧的創意

曼達尼、桑德斯冒寒風聲援護士罷工 籲醫院高層回談判桌
