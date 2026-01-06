聯邦法官批准ICE可分享無證移民醫保個人資訊

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
聯邦法官同意政府部門與ICE分享紐約無證移民的醫療補助數據。(美聯社)

加州一位聯邦法官日前駁回了紐約州和其他民主黨執政州的法律挑戰，裁定川普政府可以從今年1月起恢復與聯邦移民及海關執法局(ICE)分享領取公共醫療保險福利的無證移民的個人資訊、位置和聯繫方式。

聯邦地區法官查布里亞(Vince Chhabria)的裁決對川普政府打擊非法移民的行動來說是一次勝利，但對加州、紐約州和其他16個民主黨執政的州來說則是一次挫敗。這些州在7月提起訴訟，試圖阻止政府使用從衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)獲得的醫療補助(Medicaid)數據來推進其大規模驅逐無證移民出境的計畫。

紐約州衛生廳一名發言人德索薩(Danielle DeSouza)表示，該裁決「正在審查中」，並稱現在判斷該裁決是否會對紐約人產生「任何影響」還為時過早。

德索薩說，大多數無證移民不符合享有全額醫療補助的資格，不過，根據現行聯邦法律，紐約州會按照所有州醫療補助計畫的要求，在危及生命的情況下為無證移民提供緊急醫療補助。根據紐約州的數據，這項裁決可能會影響到紐約州數十萬沒有合法身分的移民。

白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒(Stephen Miller)在X平台上發文表示，「這項裁決早就該出台了」。國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)在聲明中稱這項裁決是「法治和美國納稅人的勝利」。

不過，批評人士認為，與(ICE)分享資訊的做法限制了隱私權，並將進一步阻礙移民申請政府計畫和尋求醫療保健，包括傳染病等可能對更廣泛人群造成影響的疾病。

「這會阻止非公民參與任何政府計畫，包括醫療補助計畫(Medicaid)」，位於紐約州府奧伯尼(Albany)的無黨派智庫「帝國中心」(Empire Center)的高級衛生政策研究員哈蒙德(Bill Hammond)說，「這或許正是川普政府的意圖，他們想傳達的信息是：離我們遠點，我們不歡迎你們」。

非法移民 紐約州 川普

