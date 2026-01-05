我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南布碌崙一名七旬老者突遭鐵鍬擊打頭部受傷，圖為嫌犯照片。(警方提供)
南布碌崙一名七旬老者突遭鐵鍬擊打頭部受傷，圖為嫌犯照片。(警方提供)

一名男嫌近日在光天化日之下，在南布碌崙(布魯克林)用鐵鍬擊打一名71歲老者的頭部並致其受傷。紐約警方於4日公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局轄管的地區。警方稱，2025年12月27日(周六)上午11時30分左右，紐約街道到處還可以看到著積雪，在格雷夫森德(Gravesend)斯特里克街(Stryker Court)交西1街(West 1st Street)附近，一名身分不明的人用鐵鍬擊打一位71歲男子的頭部。嫌犯隨後逃離現場，去向不明。急救人員趕到現場後，將這名受傷的七旬老者送往南布碌崙醫院(NYC Health+Hospitals/South Brooklyn Health)接受治療。這名傷者目前情況穩定。

警方沒有說明作案的動機。據報導，這名嫌犯悄悄走到受害者身邊，一言未發就動手了。

警方在獲取了這位嫌犯的照片後將其公布。被通緝的嫌疑人被描述為一名膚色淺的男性，年齡大約20歲至25歲，身高5呎11吋，中等身材，留著棕色鬍鬚。這名嫌犯最後一次被人看到時戴這深色眼鏡，身穿黑色夾克、淺色拉鍊外套和棕色褲子，腳穿黑色鞋子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林

上一則

關押馬杜洛 布碌崙拘留中心還關著孟喬內…知名囚犯

下一則

曼達尼任命李維擔任住房局長 啟動「租屋剝削」公聽會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
凶殺、槍擊雙創新低 布碌崙2025治安亮眼 檢：社區合作奏效

凶殺、槍擊雙創新低 布碌崙2025治安亮眼 檢：社區合作奏效
累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班