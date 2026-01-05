持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝

南布碌崙一名七旬老者突遭鐵鍬擊打頭部受傷，圖為嫌犯照片。(警方提供)

一名男嫌近日在光天化日之下，在南布碌崙 (布魯克林 )用鐵鍬擊打一名71歲老者的頭部並致其受傷。紐約警方於4日公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局轄管的地區。警方稱，2025年12月27日(周六)上午11時30分左右，紐約街道到處還可以看到著積雪，在格雷夫森德(Gravesend)斯特里克街(Stryker Court)交西1街(West 1st Street)附近，一名身分不明的人用鐵鍬擊打一位71歲男子的頭部。嫌犯隨後逃離現場，去向不明。急救人員趕到現場後，將這名受傷的七旬老者送往南布碌崙醫院(NYC Health+Hospitals/South Brooklyn Health)接受治療。這名傷者目前情況穩定。

警方沒有說明作案的動機。據報導，這名嫌犯悄悄走到受害者身邊，一言未發就動手了。

警方在獲取了這位嫌犯的照片後將其公布。被通緝的嫌疑人被描述為一名膚色淺的男性，年齡大約20歲至25歲，身高5呎11吋，中等身材，留著棕色鬍鬚。這名嫌犯最後一次被人看到時戴這深色眼鏡，身穿黑色夾克、淺色拉鍊外套和棕色褲子，腳穿黑色鞋子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。