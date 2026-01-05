關押馬杜洛 布碌崙拘留中心還關著孟喬內…知名囚犯

委國總統馬杜洛與妻子於4日被關押在大都會拘留中心，等候法庭審理；該處也關押一些知名嫌犯。(谷歌街景圖)

美國執法部門抓獲的委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)，據報將於5日中午在位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂，4日他與妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)均被關押在位於布碌崙(布魯克林)的大都會 拘留中心(Metropolitan Detention Center)，該處關押對象包括涉嫌幫派分子、毒品販運者和部分白領犯罪嫌疑人。

今年，該拘留中心因收押了多位知名嫌犯而備受矚目，包括涉嫌謀殺聯合健康集團(United Health)執行長湯普森(Brian Thompson) 的孟喬內(Luigi Mangione)、美國饒舌大咖「吹牛老爹」(Sean 「Diddy」 Combs)，以及「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的名媛女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)等人。

作為紐約市唯一的聯邦監獄，大都會拘留中心曾因法官所稱「野蠻」的監禁條件而遭受批評。這個監獄坐落於日落公園濱水工業區購物中心旁，可遠眺自由女神像。不過，其惡劣環境曾被形容為「人間地獄」與「持續上演的悲劇」。在押人員及其律師長期控訴監獄暴力猖獗。2024年有兩名囚犯遭同獄犯殺害，獄警更被控收受賄賂或提供違禁品。

不過，聯邦監獄管理局近期已著手改善環境。該拘留中心回應法官關切，增聘懲教和醫療人員；處理了逾700件積壓的維修申請；升級了電力與管線系統、餐飲服務和冷暖氣設備。聯邦當局還加強打擊獄內犯罪。去年3月，23名囚犯因涉及多項罪行遭起訴，包括走私武器入獄及刺傷定罪犯等。聯邦監獄管理局9月發表聲明，稱該拘留中心「對囚犯和職員皆屬安全」。

這座目前關押約1300名囚犯的監獄，同時也作為聯邦移民 暨海關執法局(ICE)的拘留中心使用。近幾個月來，該拘留中心的移民拘留人數急劇攀升。

馬杜洛5日過堂時，將面對四項與毒品恐怖主義相關的指控。一旦罪成，馬杜洛有可能被判高達25年監禁。主持這起案件審理的將是法官海勒斯坦 (Alvin Hellerstein)。