快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

關押馬杜洛 布碌崙拘留中心還關著孟喬內…知名囚犯

記者胡聲橋╱紐約報導
委國總統馬杜洛與妻子於4日被關押在大都會拘留中心，等候法庭審理；該處也關押一些知名嫌犯。(谷歌街景圖)
委國總統馬杜洛與妻子於4日被關押在大都會拘留中心，等候法庭審理；該處也關押一些知名嫌犯。(谷歌街景圖)

美國執法部門抓獲的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，據報將於5日中午在位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂，4日他與妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)均被關押在位於布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)，該處關押對象包括涉嫌幫派分子、毒品販運者和部分白領犯罪嫌疑人。

今年，該拘留中心因收押了多位知名嫌犯而備受矚目，包括涉嫌謀殺聯合健康集團(United Health)執行長湯普森(Brian Thompson) 的孟喬內(Luigi Mangione)、美國饒舌大咖「吹牛老爹」(Sean 「Diddy」 Combs)，以及「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的名媛女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)等人。

作為紐約市唯一的聯邦監獄，大都會拘留中心曾因法官所稱「野蠻」的監禁條件而遭受批評。這個監獄坐落於日落公園濱水工業區購物中心旁，可遠眺自由女神像。不過，其惡劣環境曾被形容為「人間地獄」與「持續上演的悲劇」。在押人員及其律師長期控訴監獄暴力猖獗。2024年有兩名囚犯遭同獄犯殺害，獄警更被控收受賄賂或提供違禁品。

不過，聯邦監獄管理局近期已著手改善環境。該拘留中心回應法官關切，增聘懲教和醫療人員；處理了逾700件積壓的維修申請；升級了電力與管線系統、餐飲服務和冷暖氣設備。聯邦當局還加強打擊獄內犯罪。去年3月，23名囚犯因涉及多項罪行遭起訴，包括走私武器入獄及刺傷定罪犯等。聯邦監獄管理局9月發表聲明，稱該拘留中心「對囚犯和職員皆屬安全」。

這座目前關押約1300名囚犯的監獄，同時也作為聯邦移民暨海關執法局(ICE)的拘留中心使用。近幾個月來，該拘留中心的移民拘留人數急劇攀升。

馬杜洛5日過堂時，將面對四項與毒品恐怖主義相關的指控。一旦罪成，馬杜洛有可能被判高達25年監禁。主持這起案件審理的將是法官海勒斯坦 (Alvin Hellerstein)。

英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

中國鞋王斷絕父子關係 汪海:拒「美國人」接班

