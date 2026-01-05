專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區

一個盜竊團夥三個月在全市盜竊11台自動櫃員機和四輛汽車，遭警通緝。(警方提供)

去年10月至12月間，有一個盜竊團夥在全市作案，先後犯下了17起入室盜竊案，他們在布碌崙 (布魯克林)和皇后區 盜竊了11台自動櫃員機(ATM)、4輛汽車和超過3500元現金。警方日前公布了幾名嫌犯的照片，希望知情者及時通報，早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，2026年10月16日晚8時30分，一夥竊賊在皇后區188街69-11A號門前偷走了一輛汽車，然後這夥竊賊於當晚11時左右，在布碌崙蘇特大道(Sutter Avenue)1377號一個商業場所偷走了一台自動櫃員機。第二天凌晨12時44分，他們又在布碌崙富爾頓街(Fulton Street)2824號的商業場所偷走了一台自動櫃員機。

從去年10月底到11月，這夥盜賊兩次出手，在布碌崙范西克倫大道(Van Siclen Avenue)801號和蘇特大道(Sutter Avenue)656號先後偷盜了兩個自動櫃員機。

12月開始後，這夥盜賊出動更加頻繁。12月6日、7日和8日，他們先後在布碌崙自由大道(Liberty Avenue)655號和哈維邁耶街(Havemeyer Street)172號的兩家商店各偷了一台自動櫃員機，在皇后區克羅門林街(Crommenlin Street)交櫻桃大道(Cherry Avenue)附近偷了一輛汽車。

12月13日，他們先於下午6時30分在皇后區78大道141-48號門前偷了一輛汽車，然後又流竄到布碌崙，於當晚11時56分在諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)1411號一家商店偷走了一台自動櫃員機。

從12月15日到27日，這夥盜賊又先後六次出動，在布碌崙和皇后區先後偷了五台自動櫃員機和一輛汽車。

警方稱，在多起案件中，幾名嫌犯駕駛一輛本田 Pilot車逃離現場。警方認為至少有三名嫌疑人參與了這些搶劫案。