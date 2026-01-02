凶殺、槍擊雙創新低 布碌崙2025治安亮眼 檢：社區合作奏效

布碌崙地檢辦公室日前宣布年終統計數據，指出2025年凶殺案與槍擊致死案件雙雙創下歷史新低，降幅均接近25%。(地檢辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)近期公布其辦公室統計數據，直言2025年是布碌崙有史以來最安全的一年，凶殺案與槍擊 致死案件雙雙創下歷史新低，降幅均接近25%。槍擊事件與槍擊受害者人數亦同步刷新低點，分別較去年下降15%與11%，延續並優於去年的紀錄。自2020年暴力犯罪 達到高峰以來，布碌崙是全市唯一在上述四項指標中，每年持續下降的行政區。

數據顯示，2025年布碌崙共發生91起凶殺案，較2024年的120起下降24%，也打破2018年創下的98起最低紀錄。槍擊致死案件由2024年的63起降至47起，跌幅達25%，低於2017與2019年的58起的最低紀錄。槍擊事件共244起，較去年減少43起，降15%；槍擊受害者為307人，減少40人，降11%。

自2020年疫情與社會動盪期間暴力犯罪飆升以來，布碌崙凶殺案累計下降48%，槍擊事件下降63%，受害者人數下降62%，同樣為全市唯一每年下滑的行政區。

在公宅周邊地區，凶殺案下降41%，槍擊案下降31%，槍擊事件下降32%。全年度內，布碌崙曾三度連續17天未發生任何凶殺案，另有兩次連續九天未出現任何槍擊受害者。而華社班森賀在前一年發生六起凶殺案，今年未有相關犯罪，貝瑞吉、波羅園與綠點也同樣全年未發生凶殺案。

此外，在與大型零售商合作、針對慣犯加強執法後，布碌崙零售竊盜逮捕數下降近20%，為全市降幅最大；入室盜竊案亦下降8.6%，其他犯罪類型包括仇恨犯罪、汽車竊盜與搶劫案皆下降。

檢方並指出，2025年最高法院共進行133件審理，產生135項裁決，其中115項為有罪判決，定罪率達85%。其中一宗地契詐欺案，判處被告七年徒刑，並追回遭竊的11處房產，為該類案件中刑期較重者之一。暴力犯罪企業局亦與市警局合作分別瓦解兩個涉及多起、包括致命槍擊案件的幫派組織。虛擬貨幣專責小組則持續協助居民防範金融詐騙，包括起訴一名竊取逾1500萬元加密貨幣的布碌崙男子，並成功凍結數10萬元贓款。

蔣沙樂表示，布碌崙凶殺與槍枝暴力創下新低，證明社區參與、公平執法與建立信任，確實能讓社區更安全。他有信心，這股正向趨勢將可延續到新的一年。

檢方指出，過去五年布碌崙槍枝暴力的大幅下降堪稱歷史性成果。凶殺與槍擊案件降至現代史上未曾出現的低點，顯示整體策略奏效，包括社區與執法單位的合作、強化執法、預防性計畫、投資最新科技，以及在適當情況下提供機會。