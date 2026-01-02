累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

近幾個月在皇后區與布碌崙多地接連發生汽車竊盜與自動提款機盜竊案件，警方日前公布嫌犯監視器畫面，呼籲民眾踴躍提供資訊。(市警提供)

紐約市 警方近日通報，一個涉嫌跨區犯案的團體，近幾個月在皇后區 與布碌崙 (布魯克林)多地接連犯下汽車竊盜與自動提款機(ATM)盜竊案件，累計近20起，目前警方正全力追緝三名主要嫌疑人。由於案件橫跨多個社區，手法固定且頻率密集，已引發居民與商家關注。

根據紐約市警說法，這三名嫌犯自10月中以來，涉嫌在皇后區與布碌崙多個社區作案，至少偷走10台ATM機器，並從四輛汽車中盜取現金，初步估計盜走約3500元。警方指出，嫌犯多選在深夜至清晨時段行動，鎖定停在路邊的車輛或已打烊的店家下手。

首起案件發生在10月16日晚間約8時30分，地點位於皇后區新鮮草原，一輛停放在街邊的汽車遭竊。不到三小時後，其中兩名嫌犯便轉往布碌崙東紐約(East New York)一帶，闖入一家商店，當場將一台ATM機器搬走。

調查顯示，之後數月內，嫌犯持續以類似模式犯案，足跡遍及東紐約、威廉斯堡，以及皇后區的新鮮草原、法拉盛與森林小丘等地。警方指出，嫌犯往往先竊取車輛，再利用失竊車輛作為交通工具，迅速前往下一個目標地點，侵入餐廳、美髮店或熟食店，將ATM整台搬走後逃離現場。

目前警方已公開部分監視器畫面，影像顯示嫌犯多身穿連帽外套、配戴口罩，刻意遮掩身分，並頻繁更換交通工具，增加追查難度。警方表示，嫌犯行動快速、分工明確，使偵辦工作面臨一定挑戰。

雖然目前案件中尚未傳出人員受傷，但連續性、跨區犯案已對社區造成不安。部分受害商家指出，ATM被盜不僅造成現金損失，還需額外負擔修復門面、玻璃與防盜系統的費用。警方也呼籲商家加強夜間防護措施，包括強化監視設備、固定或加鎖ATM機器，並留意可疑人車動向。

警方強調，整體來看，部分地區的入室竊盜與汽車失竊數據呈下降趨勢，但這類特定手法、短時間內密集犯案的案件仍須高度警惕。警方呼籲民眾若掌握任何相關線索，請立即撥打NYPD熱線1-800-577-TIPS(8477)，或透過Crime Stoppers網站匿名提供資訊。