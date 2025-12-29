紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
「紐約民主牆」 近在皇后區法拉盛舉辦「移民互助分享會」，邀請法學博士與執業律師，針對美國國土安全部(DHS)及移民與海關執法局(ICE)的執法權限。(美聯社)
「紐約民主牆」 近在皇后區法拉盛舉辦「移民互助分享會」，邀請法學博士與執業律師,針對美國國土安全部(DHS)及移民與海關執法局(ICE)的執法權限。(美聯社)

「紐約民主牆」 近日在皇后區法拉盛舉辦「移民互助分享會」，邀請法學博士與執業律師，針對美國國土安全部(DHS)及移民與海關執法局(ICE)的執法權限，向社區民眾系統性說明移民在不同情境下可依法主張的權利，協助移民族群建立清楚、可實際操作的法律認知。

本次講座聚焦多項社區高度關切的問題，包括「ICE主要負責什麼」、「在街上、家中或工作場所遇到ICE該怎麼辦」、「被帶走後有哪些基本權利」，以及「如何事前保護自己與家人」。主講者結合實務經驗與案例，逐條說明常見迷思與錯誤認知。

在執法範圍方面，講者說，ICE隸屬於聯邦政府，主要負責執行移民法，包括拘捕涉嫌違反移民法規者。然而，ICE並非在任何情況下都可隨意盤查或進入住家。講座特別強調，若ICE未出示由法官簽署的合法搜查或逮捕令，原則上不得進入住家；即便屋主開門，也不代表同意其入內執法。

針對公共場所的情境，講者說明，民眾有權詢問「我是否可以離開(Am I free to go?)」，若未被明確拘留，可選擇離開；同時，民眾有保持緘默的權利，可明確表示「我不回答問題」或「我希望先與律師談話」，而不需回答關於身分、出生地或移民狀態的問題。

若ICE要求檢查隨身物品或手機，講者提醒，民眾可清楚表示「我不同意這項搜索(I do not consent to this search)」，以保留自身權利。講座也反覆提醒，切勿出示偽造文件或提供不實資訊，以免造成更嚴重的法律後果。

對於最令移民家庭焦慮的「被拘捕後怎麼辦」，主講律師指出，被拘留者有權保持沉默並要求律師協助，不必立即簽署任何文件；在回答任何問題或簽署文件前，應先諮詢移民律師。講者也建議家庭提前制定應變計畫，包括妥善保存重要文件、列出緊急聯絡人，以及安排照顧未成年子女或長者的方案。

主辦單位表示，近年移民執法議題引發社區不安，許多恐慌源自資訊不足或錯誤傳言。希望透過這類以「實際可用資訊」為核心的分享會，讓移民在面對執法時能冷靜應對，清楚知道自己「可以做什麼、不能被要求做什麼」。

