今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

根據市警反扒小組一線警員的反饋，2025年至今，雖然總體扒竊犯罪及逮捕率較往年有所下降，但慣犯和累犯仍是難以解決的頑疾。在反扒小組今年的逮捕紀錄中，超過一半嫌犯都前科累累，其中最多的曾有過50次被捕紀錄。(市警提供)

統計數據顯示，紐約市 2025年的輕竊犯罪(Prtit Larceny)比上年同期有所減少，但慣犯和累犯問題仍然嚴重。根據警方一線反扒執法人員的統計，在所有因扒竊而被捕的人中，超過半數均為累犯。

根據市警總局(NYPD)公布的最新犯罪統計，截至本月14日，紐約市今年內共發生輕竊案10萬847起，而上年同期為10萬4712起，同比下降3.7%。警方的公開數據並未顯示有關嫌疑人的信息，不過根據市警反扒小組(Pickpocket Unit)根據全年逮捕紀錄的統計，超過一半的被捕者都並非首次作案，其中更有人擁有數十次被捕紀錄。

市警反扒小組由便衣警員組成，專門負責在公共交通系統內以及人群擁擠的大型活動中識別並抓捕扒竊者。該小組指揮官賽德諾(Jonathan Cedeno)在接受媒體「amNewYork」專訪時介紹，2025年來，小組共逮捕了40人，遠低於往年，這得益於警方內部以及跨區域執法機構的情報共享機制運作良好，有效預防了大量的犯罪行為。

然而，習慣性犯罪仍是一個難以根治的頑疾。在反扒小組今年逮捕的40人中，有26人屬於有過被捕紀錄的慣犯。比如其中一名名為米肯斯(Darin Mickens)的58歲嫌犯，已擁有50次被捕紀錄，其中42次涉及重罪，而他在反扒小組內也是人盡皆知的「熟面孔」，此前曾在2020年、2022年和2023年被反扒小組逮捕過，並在今年初重新獲釋，據消息人士稱，米肯斯現已開始重操舊業。而賽德諾也透露，小組在今年11月的洛克菲勒聖誕樹點燈活動上抓到三名嫌犯，而他們此前都曾因同樣的原因被反扒小組逮捕過。