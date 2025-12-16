我的頻道

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

非法活動擾民 霍登、黃友興籲設跨部門執法小組

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約市議員霍登(右)及候任市議員黃友興(左)呼籲市府成立一個常設的跨部門工作小組，處理皇后區的非法活動。(本報檔案照)
因應皇后區有多處疑似非法或未取得執照的活動場地，這些場所既擾民，也帶來公共安全隱憂，紐約市議員霍登(Robert Holden)及候任市議員黃友興15日呼籲市府成立一個常設的跨部門工作小組，確保定期檢查及協同執法。

霍登選區內的多個地點，包括皇后區Forrest Avenue70-01號、Fresh Pond Road63-01號、Myrtle Avenue61-18號，以及Metropolitan Avenue75-47號等，長期接到社區居民投訴，內容涉及深夜擾民派對、人數超負荷、未經許可的商業活動、危險環境，警方也頻繁到場處理。鄰居反映徹夜難眠、場外人群失序，且即使先前已採取執法行動，活動仍一再舉行。

霍登表示，擾民情形在感恩節周末明顯升級。11月29日，其辦公室曾與多個市府單位合作，針對位於Fresh Pond Road63-01號的一場預定活動展開聯合執法，發現該活動計畫到場多達300人，遠高於獲許可的74人上限。不過活動在執法人員抵達前突然取消，外界質疑場地方獲得通風報信。

霍登說，開罰後，該場地隔晚仍再次舉行活動，並先後在11月30日、本月5日、7日及14日陸續舉辦活動。根據該場地在社媒發布的照片與宣傳內容，活動疑似吸引大量人潮。本月7日，該地點更無視先前的執法，舉辦全天音樂活動，再度引發鄰近居民不安，並加深對公共安全的憂慮。

此外在上周末，位於賽普拉斯丘(Cypress Hills)的Barbuja Event Space傳出青少年槍擊事件，疑為非法活動空間。去年，位於里奇蒙丘(Richmond Hill)的Volume Seventeen Event Space曾發生致命槍擊，這一場地同樣被指未依法取得相關執照、不符安全規範。多個公民組織長期警告，若放任未取得執照或監管不足的活動空間存在，後果不堪設想。

霍登呼籲市府成立包括市警局、消防局、建築局、環保局、夜生活辦公室、警長辦公室及州酒類管理局在內的跨部門執法工作小組，確保定期檢查、協同執法，並對屢犯不改的業者追究責任。霍登的接任者、候任市議員黃友興也表示，會延續霍登與各執法機構共同建立的強力生活品質執法工作。

皇后區 槍擊 紐約市

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威最新離焦框架眼鏡 逆轉近視大好消息

紐約龍岡親義公所 新職員就職典禮
