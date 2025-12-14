布碌崙派對外凌晨散場後槍響 6青少年中彈 2槍手在逃

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一場「甜蜜16歲」派對後發生的大規模槍擊案造成六名青少年受傷。(本報檔案照)
布碌崙一場「甜蜜16歲」派對後發生的大規模槍擊案造成六名青少年受傷。(本報檔案照)

14日清晨，布碌崙(布魯克林)柏樹山(Cypress Hills) 「甜蜜16歲」派對場外發生一起大規模槍擊案，共造成六名青少年受傷。兩名涉案槍手仍在逃。

警方消息稱，警方於14日凌晨約1時15分接獲911通報，稱大西洋大道(Atlantic Ave.)2929號外發生槍擊案，有多人中彈。警方抵達現場後發現了六名年齡在15至17歲的傷者。其中一名15歲少女胸部、臀部及腿部中彈，另一名15歲少女右腿中彈。一名15歲男孩左臂中彈。兩名16歲男孩分別左腳與右臂遭槍擊，另有一名17歲男孩右腿中彈。

布碌崙一場「甜蜜16歲」派對後發生的大規模槍擊案造成六名青少年受傷。圖為當地社區...
布碌崙一場「甜蜜16歲」派對後發生的大規模槍擊案造成六名青少年受傷。圖為當地社區。(美聯社)

急救人員將其中四名傷者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)。其他兩名受害者被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)。警方稱，所有六名傷者傷情穩定。

消息來源稱，這起槍擊案是由針對一名女孩的爭執引發的，但不清楚槍擊的目標是誰。警方稱槍擊案發生在派對場Burbuja Events外。「Burbuja Events當晚舉辦了一場甜蜜16歲派對，派對於凌晨1時結束」，該涉事場館稱，「派對結束大約20分鐘後發生了槍擊案」。

該派對場所附近學校的清潔員、63歲的巴利拉(Frank Barilla)說，這個地方給周圍居民帶來了麻煩，「他們用這個地方開派對，派對結束後，街上全是酒瓶」；「人行道一直是髒的，我希望這個地方早點關門」。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在當天的記者會上表示，監控畫面顯示，兩名身分不明的男子走向該派對場所後向人群開火，「兩名嫌犯亮出了槍，並朝聚集在場地外的人群連開數槍」，案發後嫌犯徒步逃離現場。蒂池補充說，事件「似乎與幫派有關」。

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

