我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

屢隨機持刀傷人、縱火 布碌崙男子被起訴

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
27歲的海德涉及多宗持刀傷人和縱火案，已被逮捕控罪。(紐約市警提供)
27歲的海德涉及多宗持刀傷人和縱火案，已被逮捕控罪。(紐約市警提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室宣布，一名報住在康尼島的男子因涉及多起暴力攻擊和縱火案，落網後近日被大陪審團起訴控罪；該名男子也曾在華人群居的羊頭灣社區犯案，過堂時被法官要求接受精神鑑定。

被告為27歲的海德(Odyssey Head)，他10日出庭時面臨二級謀殺未遂、一級襲擊、二級縱火等罪名，法官對此下令無保釋羈押他，並要求其接受精神鑑定，他將定於明年1月21日(周三)出庭。

紀錄顯示，10月25日早上6時30分許，一名37歲的男子搭乘北行Q線途經布碌崙羊頭灣Cortelyou路交東16街一帶時，被海德用刀從嘴唇畫了一道深深的口子至臉頰，需要多針縫合。

同日晚上10時，一名53歲男子在東弗萊布許(East Flatbush)Foster大道交紐約大道路口，遭被告持刀靠近，接著在臉部左側被畫了一刀，在眼睛至耳朵的方向留下刀痕，需25針縫合。

隔日的10月26日，被告在東弗萊布許Newkirk大道襲擊一名56歲男子，從其後方割傷對方的脖子，險些傷及動脈，雖保住一命、但仍須縫10多針；除了以上的持刀傷人案外，10月25日被告也曾闖入一棟公寓樓，破壞大樓的設施後在地下室洗衣房內縱火，之後又前往一樓的垃圾收集站點燃物品後逃逸。

紐約市警通過縱火案調查，發現他也是三起持刀攻擊案的嫌疑人，遂將其逮捕，並當時在他的身上搜到一把廚房刀具，相信就是他的犯案凶器。

「被告的行為令人感到恐懼、且是毫無理由地攻擊和重創三名受害者，甚至可能奪走他們的生命」，蔣沙樂說，布碌崙的凶殺和槍枝暴力案如今都降到歷史新低，比過去數十年都來得安全，「我們不允許任何人破壞這來之不易的成果，將全力推動本案，追究責任並維護公共安全」。

布碌崙 紐約市 華人

上一則

布碌崙派對外凌晨散場後槍響 6青少年中彈 2槍手在逃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷
加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件
曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴

曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴
涉走私輝達高端晶片 布碌崙華人被捕

涉走私輝達高端晶片 布碌崙華人被捕

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤