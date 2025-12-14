我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」導演與妻身亡 疑被兒子持刀殺害

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

涉竊取並轉售多州餐廳廢油 13華人被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部近日對13名華人提出控告，指控他們在多州竊取並轉售餐廳食用油。圖與此案無關，為此前六名華人在另一案中，涉嫌偷盜並轉賣地溝油，該圖為他們存放地溝油的倉庫。(取自紐約聯邦西區法院)
司法部近日對13名華人提出控告，指控他們在多州竊取並轉售餐廳食用油。圖與此案無關，為此前六名華人在另一案中，涉嫌偷盜並轉賣地溝油，該圖為他們存放地溝油的倉庫。(取自紐約聯邦西區法院)

聯邦司法部近日對13名華人提出起訴，控告他們涉嫌在多州竊取並轉售餐廳食用油，其中包括多位報住在紐約的華人。

根據起訴書，被告涉嫌竊取餐廳中用過的食用油，該類廢油可被提煉為生質柴油(biodiesel fuel)並轉售牟利。被告駕駛卡車前往餐廳，從位於愛荷華州、田納西州、明尼蘇達州、印第安納州、俄亥俄州阿拉巴馬州、伊利諾伊州、內布拉斯加州、密蘇里州與肯塔基州等地餐廳的食用油回收槽中，竊取或企圖竊取食用油。

起訴書顯示，被告將竊得的食用油運送至內華達州及愛荷華州安肯尼(Ankeny)的倉庫，以及田納西州路易斯堡(Lewisburg)、阿拉巴馬州多拉(Dora)與俄亥俄州蒂普城(Tipp City)等地。之後，被告涉嫌出售這些贓物，並對所得款項進行洗錢處理。

13名被告指控多名人士涉嫌有組織共謀犯罪、共謀實施跨州運輸贓物罪，以及洗錢等相關罪名。13名被告遍布各州，其中五人報住紐約州。

家住皇后區法拉盛的33歲居民陳天柱(Tianzhu Chen，音譯，下同)被控有組織犯罪共謀、共謀跨州運輸贓物、兩項跨州運輸贓物罪以及兩項洗錢罪。55歲法拉盛居民陳景柳(Jingliu Chen)被控共謀跨州運輸贓物。32歲布碌崙(布魯克林)陳勇(Yong Chen)被控有組織犯罪共謀、共謀跨州運輸贓物以及兩項跨州運輸贓物罪。37歲史泰登島居民王福康(Fukang Wang)被控有組織犯罪共謀及共謀跨州運輸贓物。38歲法拉盛居民張丹榮(Danrong Zhang)被控共謀跨州運輸贓物及洗錢罪。

案件已排定於2026年2月2日開庭審理。部分被告將於愛荷華州聯邦南區法院首次出庭。

俄亥俄州 阿拉巴馬州 法拉盛

上一則

最後一搏 賭場牌照15日核發 皇后區居民14日冒雪再抗議

下一則

涉盜竊皇后區家得寶319次 13人被控780罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化
紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋

紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋
法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件

法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件
法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤