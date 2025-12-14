涉竊取並轉售多州餐廳廢油 13華人被捕
聯邦司法部近日對13名華人提出起訴，控告他們涉嫌在多州竊取並轉售餐廳食用油，其中包括多位報住在紐約的華人。
根據起訴書，被告涉嫌竊取餐廳中用過的食用油，該類廢油可被提煉為生質柴油(biodiesel fuel)並轉售牟利。被告駕駛卡車前往餐廳，從位於愛荷華州、田納西州、明尼蘇達州、印第安納州、俄亥俄州、阿拉巴馬州、伊利諾伊州、內布拉斯加州、密蘇里州與肯塔基州等地餐廳的食用油回收槽中，竊取或企圖竊取食用油。
起訴書顯示，被告將竊得的食用油運送至內華達州及愛荷華州安肯尼(Ankeny)的倉庫，以及田納西州路易斯堡(Lewisburg)、阿拉巴馬州多拉(Dora)與俄亥俄州蒂普城(Tipp City)等地。之後，被告涉嫌出售這些贓物，並對所得款項進行洗錢處理。
13名被告指控多名人士涉嫌有組織共謀犯罪、共謀實施跨州運輸贓物罪，以及洗錢等相關罪名。13名被告遍布各州，其中五人報住紐約州。
家住皇后區法拉盛的33歲居民陳天柱(Tianzhu Chen，音譯，下同)被控有組織犯罪共謀、共謀跨州運輸贓物、兩項跨州運輸贓物罪以及兩項洗錢罪。55歲法拉盛居民陳景柳(Jingliu Chen)被控共謀跨州運輸贓物。32歲布碌崙(布魯克林)陳勇(Yong Chen)被控有組織犯罪共謀、共謀跨州運輸贓物以及兩項跨州運輸贓物罪。37歲史泰登島居民王福康(Fukang Wang)被控有組織犯罪共謀及共謀跨州運輸贓物。38歲法拉盛居民張丹榮(Danrong Zhang)被控共謀跨州運輸贓物及洗錢罪。
案件已排定於2026年2月2日開庭審理。部分被告將於愛荷華州聯邦南區法院首次出庭。
