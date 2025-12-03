紐約布碌崙華社發生入室盜竊案 7000元現金遭竊

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙8大道華社發生入室盜竊案，兩名竊賊偷盜7000元現金。(警方提供)
布碌崙8大道華社發生入室盜竊案，兩名竊賊偷盜7000元現金。(警方提供)

紐約布碌崙(布魯克林)8大道華社近日發生入室盜竊案，兩名竊賊在夜色的掩護下從前門闖入一棟民宅，盜竊現金7000元。警方於11月30日公布了從監控錄像獲取的兩名嫌犯的照片和影片，希望知情者及時向警方提供訊息，協助警方早日將兩名嫌犯捉拿歸案。

這宗入室盜竊案發生在市警72分局的轄區內。根據警方的報告，11月22日(周六)晚約8時26分，兩名身分不明者強行闖入7大道交52街附近的一棟住宅樓。竊賊從前門破門而入，盜走了約7000元現金。竊賊得手後徒步逃離現場，方向不明。

根據警方的描述，第一名嫌疑人為男性，最後一次出現時身穿深色夾克、深色褲子和深色靴子；第二名嫌犯也是男性，最後一次被目擊時身穿深色夾克、深色褲子和深色運動鞋。

警方提醒居民，近期入室盜竊案屢有發現，希望居民在離家時多加查看，不讓盜竊者可乘之機。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

