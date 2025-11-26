假冒汽車維修員搶劫8旬老婦 警方通緝2男子

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
一名老婦在里奇蒙大道2873號的目標百貨停車場內，被搶走將近4000元現金。(取自谷歌地圖)
一名老婦在里奇蒙大道2873號的目標百貨停車場內，被搶走將近4000元現金。(取自谷歌地圖)

紐約市警25日發布消息，兩名男子涉嫌在史泰登島假扮成汽車維修員，在商場停車場以修車為由搭訕車內一名八旬老婦，接著搶走其近4000元現金，呼籲知情民眾提供線索。

據悉，該案件發生於里奇蒙(Richmond)大道2873號的目標百貨(Target)停車場，18日下午1時30分，一名82歲老婦開車即將離開時，兩名男子突然將她攔下，接著聲稱她車輪剛剛輾過某些物品，自稱是修車員可以幫她檢查情況。

老婦於是讓兩人檢查車身，但由於她不久前去了趟銀行，車內剛好有3800元現金，兩名男子趁其不備時把錢搶走，並跳上一輛白色掛有賓夕法尼亞州車牌的小型貨車逃逸。警方目前還在調查此案中，不排除嫌犯在受害者從銀行出來後便一直跟蹤她到商場。

警方呼籲知情民眾，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

