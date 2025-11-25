23歲男時報廣場遇刺亡 曼哈頓中城嚴重犯罪率未降反升

我的頻道

記者許君達／紐約報導
曼哈頓時報廣場發生命案，一年輕男子先被棒球棍擊打然後遭刺身亡。在全市嚴重犯罪持續下降的背景下，中城地區今年以來的罪案發生率未降反增。(記者許君達／攝影)
曼哈頓時報廣場24日凌晨發生命案，一名年輕男子被刺身亡。警方正在調查三名或與此案有關的嫌犯，但尚未逮捕任何人。據警方統計，雖然最近一年來全市的犯罪率持續下降，但時報廣場所在的曼哈頓中城區域嚴重犯罪並未減少，反而較去年同期略有增加。

警方於24日凌晨1時左右接到報案，案發地點位於時報廣場北側的西49街交第七大道處。警察和急救人員趕到現場時，發現一名男子倒地，背部和身側有多處刺傷。受害者雖被及時送醫，但後來仍宣告不治。據調查，死者名為席爾瓦(Daevon Silva)，年僅23歲，為羅德島州居民。

截至發稿時，警方仍在調查本案的犯罪動機。據消息人士透露，警方已鎖定三名調查對象，他們在案發後曾沿第七大道向南逃離，其中一人手持棒球棍、戴黑色化學面罩，席爾瓦在遇刺前曾遭球棍擊打。

在本案發生前一天，曼哈頓中城西部的地獄廚房區(Hell’s Kitchen)也曾發生一起命案，一名39歲男子23日凌晨4時許在第十二大道附近的一間夜總會門外遭槍擊，送醫後宣告不治。而美式足球大聯盟紐約噴氣機隊(New York Jets)的球員博伊德(Kris Boyd)也於16日在中城遭遇槍擊。當時博伊德正與友人在一間夜店用餐，後被五名男子挑釁並爆發衝突，博伊德的腹部在衝突中中彈，子彈貫穿肺部並卡在肺動脈內，但他僥倖保住了性命。

警方數據顯示，截至11月16日，時報廣場所在的市警中城北分局在今年內共發生2315起重大犯罪案件，比上年同期增加2%；其中包括五起凶殺案和290起重罪襲擊案，均比去年有所增加。而在全市範圍內，今年迄今為止凶殺案發生率下降了21%。

