皇后區車禍暴增 快遞倉庫惹的禍

疾駛中的亞馬遜送貨卡車。最新報告指出，包括皇后區馬斯佩在內的倉儲聚集區，交通事故風險高於市平均。(路透)

紐約市「最後一哩」(last-mile)配送倉庫近年迅速擴張，但最新審計報告揭示，與大型物流設施比鄰的街區正承受日益惡化的交通危害。以皇后區 馬斯佩(Maspeth)為例，兩座由亞馬遜(Amazon )與FedEx操作的倉庫啟用後，周邊交通傷害事故大增五成，成為全市受影響最嚴重的地區之一。

由市審計長蘭德 (Brad Lander)辦公室發布的報告指出，自2017年以來，全市18處大型「最後一哩」倉庫中，有14處在啟用後交通傷害事故上升，占比近八成。研究以倉庫為中心半哩作區域分析，結果發現整體交通事故平均增加約16%；涉及卡車的事故增幅更為驚人，平均暴增146%。同一區域內，行人遭卡車撞擊或受傷的案例也上升約137%。

報告中特別點名皇后區的馬斯佩。在該處Amazon與FedEx的大型分流站啟用後，當地交通傷害增加約50%。居民投訴，早晨與傍晚時段的送貨車輛與大貨櫃卡車湧入社區街道，堵塞路口，也讓行人與騎士的安全風險顯著上升。「早上連過馬路都像在賭運氣」一名附近企業員工在聽證會上指控，「街上卡車一輛接一輛，完全不是住宅區該有的景象。」

審計長辦公室指出，這類倉庫雖多位於工業區，但周邊通常與密集住宅區僅隔幾個街區，而既有道路設計並未考量大幅增加的送貨車流量。隨著電商需求快速成長，大量貨車在狹窄街道頻繁停靠、迴轉、倒車，形成對行人、自行車與校車特別危險的環境。

除了皇后區受衝擊，曼哈頓外圍地區也陸續成為「交通風險帶」。布朗士的Hunts Point、Port Morris，以及布魯克林的東紐約(East New York)都是近年「最後一哩」倉庫集中度高的地區，交通受傷事故皆在倉庫啟用後明顯攀升。