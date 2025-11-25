我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

皇后區車禍暴增 快遞倉庫惹的禍

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
疾駛中的亞馬遜送貨卡車。最新報告指出，包括皇后區馬斯佩在內的倉儲聚集區，交通事故風險高於市平均。(路透)
疾駛中的亞馬遜送貨卡車。最新報告指出，包括皇后區馬斯佩在內的倉儲聚集區，交通事故風險高於市平均。(路透)

紐約市「最後一哩」(last-mile)配送倉庫近年迅速擴張，但最新審計報告揭示，與大型物流設施比鄰的街區正承受日益惡化的交通危害。以皇后區馬斯佩(Maspeth)為例，兩座由亞馬遜(Amazon)與FedEx操作的倉庫啟用後，周邊交通傷害事故大增五成，成為全市受影響最嚴重的地區之一。

由市審計長蘭德(Brad Lander)辦公室發布的報告指出，自2017年以來，全市18處大型「最後一哩」倉庫中，有14處在啟用後交通傷害事故上升，占比近八成。研究以倉庫為中心半哩作區域分析，結果發現整體交通事故平均增加約16%；涉及卡車的事故增幅更為驚人，平均暴增146%。同一區域內，行人遭卡車撞擊或受傷的案例也上升約137%。

報告中特別點名皇后區的馬斯佩。在該處Amazon與FedEx的大型分流站啟用後，當地交通傷害增加約50%。居民投訴，早晨與傍晚時段的送貨車輛與大貨櫃卡車湧入社區街道，堵塞路口，也讓行人與騎士的安全風險顯著上升。「早上連過馬路都像在賭運氣」一名附近企業員工在聽證會上指控，「街上卡車一輛接一輛，完全不是住宅區該有的景象。」

審計長辦公室指出，這類倉庫雖多位於工業區，但周邊通常與密集住宅區僅隔幾個街區，而既有道路設計並未考量大幅增加的送貨車流量。隨著電商需求快速成長，大量貨車在狹窄街道頻繁停靠、迴轉、倒車，形成對行人、自行車與校車特別危險的環境。

除了皇后區受衝擊，曼哈頓外圍地區也陸續成為「交通風險帶」。布朗士的Hunts Point、Port Morris，以及布魯克林的東紐約(East New York)都是近年「最後一哩」倉庫集中度高的地區，交通受傷事故皆在倉庫啟用後明顯攀升。

皇后區 Amazon 蘭德

上一則

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

下一則

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區地鐵站隨機捅人嫌犯 落網

皇后區地鐵站隨機捅人嫌犯 落網
東京卡車衝上人行道 2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛

東京卡車衝上人行道 2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛
凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子

凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子
皇后區取景 劉玉玲新片「柔似蜜」12月上映 聚焦亞裔家庭

皇后區取景 劉玉玲新片「柔似蜜」12月上映 聚焦亞裔家庭

熱門新聞

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…