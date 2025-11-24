我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

法拉盛華裔夫妻 連遇醫療詐騙

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛華裔居民張先生與張太太近日先後接到自稱來自Molina醫療保險的可疑來電。兩通電話分別冒稱「牙科理賠出錯」與「腸胃科理賠異常」，內容高度相似，對方卻連最基本的保單號與理賠編號都無法提供。(受訪者提供)
皇后區法拉盛華裔居民張先生與張太太近日先後接到自稱來自Molina醫療保險公司的可疑來電。兩通電話分別冒稱「牙科理賠出錯」與「腸胃科理賠異常」，內容高度相似，對方卻連最基本的保單號與理賠編號都無法提供。更令夫妻震驚的是，他們從未購買過該公司的任何保險產品，對方卻一次比一次堅持來電，甚至回嗆「不信你可以去報警」，令二人直呼「太荒謬、太詭異」。

張太太表示，她首先接到一通自稱是Molina牙科部門的電話，對方稱她「近期牙科理賠有問題」，要求在電話中核對個人資訊。然而當她要求對方提供保單號、理賠編號或計畫名稱時，對方卻完全說不出來，只重複表示「她的個資可能被洩漏」。張太太質疑後立即掛斷。

僅過兩天，張先生也遇到類似狀況。他說，當天共接到同一陌生號碼的四通來電，他前面三通都未接，但對方仍堅持不斷撥入，直到第四通他決定接起。對方自稱Molina腸胃科理賠部門，同樣聲稱他的理賠出問題，需要確認個人資訊。

張先生說，他不僅從未看過腸胃科，更從未持有過Molina的任何保險計畫。他要求對方提供保單資訊，但對方連最基本的保單號都提供不出。對方甚至表示，「你的個資被洩漏，建議報警」。張先生說：「真正的客服不會講這種話。更離譜的是，我們根本沒買過這家保險，他們卻一直換理由打來要個資。」

夫妻比對後認為，兩通電話在短短48小時內發生、內容幾乎一致、只是更換不同科別，加上他們根本不是Molina的投保人，更像是有人掌握部分基本資訊後，不斷以不同藉口試探、蒐集更多個資。

張先生說，上網查詢後，發現已有多名華裔居民稱接到冒充Molina保險公司的電話，內容多為「理賠異常」「需要更新資料」等，但官方查證後均不存在問題。他表示已經諮詢自己的保險公司，真正的保險公司若來電一定會主動提供保單號、理賠編號與就診日期，不會要求客戶在陌生來電中透露敏感資訊，「如果確有疑惑，可以撥保險卡背面的官方客服電話核實，以免落入詐騙陷阱。

