紐約華埠東百老匯商場入口玻璃門遭砸 租戶指治安惡化

紐約華埠怡東商場入口玻璃門遭砸，租戶指周邊治安長期惡化。(記者劉梓祁／攝影)

紐約曼哈頓華埠 治安長期惡劣的東百老匯 (East Broadway)12日再有破壞事件發生，被稱為閩籍移民集散中心的怡東商場一處入口的玻璃門當日清晨疑似被遊民 以不明物體砸碎，導致碎片散落一地；商場內租戶指出，該區域遊民聚集和破壞公物問題嚴重，且治安狀況已持續惡化多時。

根據一位不願具名的租戶，他在當日早間7時30分抵達不久後，便被告知商場靠近市場街(Market St.)出入口的兩塊玻璃門被砸碎，令地上布滿玻璃碎片。該租戶引述目擊者表示，破壞者為一名衣衫襤褸的閒散人士。

同為租戶的紐約東華協會指出，商場四面入口的玻璃門長年遭塗鴉，且常有遊民留宿過夜；隨著冬季來臨，尋找避寒處的遊民恐將進一步增加。破壞現場可見，部分碎片上仍留有紅色與黑色塗鴉痕跡，且殘留的門框及一旁牆面布滿塗鴉與噴漆字樣。

商場的維修人員表示，由於玻璃門年久失修，門框結構老化，已無法單純更換玻璃修復，必須整組門體即四塊玻璃一併更換，預估費用接近1萬元。位於東百老匯大街一側的玻璃門，也曾在去年遭人破壞。

本次破壞事件中，商場並未向市警(NYPD)報案。過去數年，東百老匯一帶時有罪案發生。

10月29日，33歲的累犯男子波特(Clive Porter)在東百老匯一帶先後發動五起針對亞裔的隨機攻擊，被捕後經查有超過80次被捕紀錄。10月19日，一名71歲的華裔婦女與一名10歲男童在東百老匯遭50歲的陌生男子董力(Li Dong, 音譯)拳擊受傷，他在本次犯案前已有逮捕令在身。