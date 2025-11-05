我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

記者顏潔恩／ 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由紐約華人開設的亞洲數字貨幣餐廳「喜宴酒樓」(POSX Asian Bistro)，近日在布碌崙市下城開幕。(記者顏潔恩／攝影)
由紐約華人開設的亞洲數字貨幣餐廳「喜宴酒樓」(POSX Asian Bistro)，近日在布碌崙市下城開幕。(記者顏潔恩／攝影)

由紐約華人開設的亞洲數字貨幣餐廳「喜宴酒樓」(POSX Asian Bistro)近日在布碌崙(布魯克林)市下城(Downtown Brooklyn)開幕；開幕剪綵儀式上，業者們表示，希望透過美食與創新科技的結合，為紐約市餐飲業帶來新氣象，並推動更多以數字貨幣為特色的餐廳落戶本地。

據悉，「數字貨幣餐廳」指的是接受數字貨幣，例如比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ether)等付款的餐廳，這些餐廳利用區塊鏈技術支付，讓顧客能夠使用加密貨幣結帳。

在科技現代化的當下，數字貨幣餐廳極具創新與吸引力，他們為加密貨幣愛好者提供一個在現實世界中體驗和使用加密貨幣的機會，也吸引對新科技感興趣的顧客。

餐廳股東代表陳世品表示，他與其他股東懷抱著共同的理想與長遠目標，希望能以「喜宴酒樓」為起點逐步擴展，在紐約市乃至全美開設更多結合數字貨幣與亞洲美食的餐廳品牌，讓創新科技真正融入日常生活。

他指出，加密貨幣不僅是一種投資工具，更是未來商業交易的重要趨勢，餐飲業作為最貼近民眾生活的產業之一，更應順應時代變化，與科技並行，走在數位經濟的前端。

當日多位布碌崙民選官員亦親臨現場，表達對創新餐飲與華人創業精神的支持。

市議員莊文怡指出，在當前對移民不甚友善的政治環境下，社區更需要團結一致，支持移民創業與發展的各項事業，「今天我們不僅是在慶祝由華裔移民創立的新興產業，更是在見證一個面向未來、充滿創新與科技潛力的事業」。州眾議員鄭永佳也向「喜宴酒樓」致贈表揚狀，表彰其在創新餐飲與社區服務上的努力。

加密貨幣 移民 布碌崙

上一則

紐約市長選舉 投票人數創24年來新高

下一則

紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書

紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書
紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足
紐約市長選舉／南布碌崙投票踴躍 多名華人支持史里華

紐約市長選舉／南布碌崙投票踴躍 多名華人支持史里華
美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業

美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外