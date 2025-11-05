紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

由紐約華人開設的亞洲數字貨幣餐廳「喜宴酒樓」(POSX Asian Bistro)，近日在布碌崙市下城開幕。(記者顏潔恩／攝影)

由紐約華人開設的亞洲數字貨幣餐廳「喜宴酒樓」(POSX Asian Bistro)近日在布碌崙 (布魯克林)市下城(Downtown Brooklyn)開幕；開幕剪綵儀式上，業者們表示，希望透過美食與創新科技的結合，為紐約市餐飲業帶來新氣象，並推動更多以數字貨幣為特色的餐廳落戶本地。

據悉，「數字貨幣餐廳」指的是接受數字貨幣，例如比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ether)等付款的餐廳，這些餐廳利用區塊鏈技術支付，讓顧客能夠使用加密貨幣 結帳。

在科技現代化的當下，數字貨幣餐廳極具創新與吸引力，他們為加密貨幣愛好者提供一個在現實世界中體驗和使用加密貨幣的機會，也吸引對新科技感興趣的顧客。

餐廳股東代表陳世品表示，他與其他股東懷抱著共同的理想與長遠目標，希望能以「喜宴酒樓」為起點逐步擴展，在紐約市乃至全美開設更多結合數字貨幣與亞洲美食的餐廳品牌，讓創新科技真正融入日常生活。

他指出，加密貨幣不僅是一種投資工具，更是未來商業交易的重要趨勢，餐飲業作為最貼近民眾生活的產業之一，更應順應時代變化，與科技並行，走在數位經濟的前端。

當日多位布碌崙民選官員亦親臨現場，表達對創新餐飲與華人創業精神的支持。

市議員莊文怡指出，在當前對移民 不甚友善的政治環境下，社區更需要團結一致，支持移民創業與發展的各項事業，「今天我們不僅是在慶祝由華裔移民創立的新興產業，更是在見證一個面向未來、充滿創新與科技潛力的事業」。州眾議員鄭永佳也向「喜宴酒樓」致贈表揚狀，表彰其在創新餐飲與社區服務上的努力。