劫匪團夥連犯3案 南布碌崙華人店家遭殃

南布碌崙系列搶劫案嫌犯使用的車輛。(警方提供)

南布碌崙 (布魯克林)近日發生了一系列搶劫案。數名劫匪乘坐掛著同一車牌的英菲尼迪(Infiniti)轎車，在市警62和72分局的轄區內作案三起，作案地點包括華人 店家。警方日前公布劫的照片，望知情者及時向警方通報。

根據警方報告，第一起劫案發生在10月11日凌晨2時5分左右，地點為5大道675號。當時，兩名分別為31歲和22歲的女性受害者遭到四名身分不明者的襲擊。其中兩人亮出槍枝，另一人揮舞砍刀，要求現金，嫌犯搶走了約1000元後，駕駛一輛深色2011款英菲尼迪轎車逃離現場，該車懸掛南卡羅來納州 車牌LFC5920，逃逸方向不明。事件中無人受傷。

南布碌崙系列搶劫案嫌犯照片。(警方提供) 南布碌崙系列搶劫案嫌犯照片。(警方提供)

第二起劫案發生在10月20日晚8時30分左右，在70街1521號的一家華人護理中心，三名身分不明者接近一名46歲的女性，試圖搶走她的手機未遂。隨後，他們砸碎了店鋪門廳的玻璃試圖進入，但也未能成功。之後，這三人駕駛著同一輛轎車沿70街向西逃離。

第三起劫案發生在第二起案件的20分鐘以後，當日晚8時49分左右，在52大道462號的一家華人店家內，一名35歲男性遭到三人襲擊。其中一人亮出一把砍刀並索取現金。其他人開始毆打受害者並搶走其錢包，錢包內有約200元現金、借記卡和信用卡、紐約州身分證以及一部iPhone 13手機。隨後，劫匪駕駛同一輛車逃離現場。受害者受了輕傷。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。