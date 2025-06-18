地鐵車廂內 她持金屬水瓶砸人 受害者頭部撕裂傷

本月初，一名女性乘客在布碌崙(布魯克林)地鐵上與不明女子發生爭執後，該女子以金屬水瓶毆打受害者頭部，導致其頭部撕裂傷。截止目前嫌犯仍在逃中，警方於18日(周三)公布監視器畫面緝嫌，呼籲有消息者提供消息協助辦案。(市警局提供)

本月初，一名女性乘客在布碌崙 (布魯克林)地鐵上與不明女子發生爭執後，該女子以金屬水瓶毆打受害者頭部，導致其頭部撕裂傷。截止目前嫌犯仍在逃中，警方於18日(周三)公布監視器畫面緝嫌，呼籲有消息者提供消息協助辦案。

根據第62分局與地鐵警局34分局指出，本月5日(周四)下午1時，56歲的女性乘客在乘坐南向D線列車，經華社貝瑞吉(Bay Ridge)與日落公園 的59街地鐵站 周圍時，遭一名不明女子接近。該女子與受害者發生爭執後，以金屬瓶擊打受害女子的頭部，導致其撕裂傷。施暴者隨後逃離地鐵站，並步行轉乘一列南向的R線列車後便行蹤不明。受害者經急救人員在現場治療後傷勢穩定，無需送醫。

目前警方正在通緝這名涉案女子，根據監視器畫面顯示，該女子為淺膚色、黑長髮、戴黑框眼鏡，當日犯案時她頭戴淺米色棒球帽、身穿淺橘色無袖上衣、藍色短褲與白色運動鞋，並背著一個米色帆布袋。