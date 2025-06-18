地鐵車廂內 她持金屬水瓶砸人 受害者頭部撕裂傷
本月初，一名女性乘客在布碌崙(布魯克林)地鐵上與不明女子發生爭執後，該女子以金屬水瓶毆打受害者頭部，導致其頭部撕裂傷。截止目前嫌犯仍在逃中，警方於18日(周三)公布監視器畫面緝嫌，呼籲有消息者提供消息協助辦案。
根據第62分局與地鐵警局34分局指出，本月5日(周四)下午1時，56歲的女性乘客在乘坐南向D線列車，經華社貝瑞吉(Bay Ridge)與日落公園的59街地鐵站周圍時，遭一名不明女子接近。該女子與受害者發生爭執後，以金屬瓶擊打受害女子的頭部，導致其撕裂傷。施暴者隨後逃離地鐵站，並步行轉乘一列南向的R線列車後便行蹤不明。受害者經急救人員在現場治療後傷勢穩定，無需送醫。
目前警方正在通緝這名涉案女子，根據監視器畫面顯示，該女子為淺膚色、黑長髮、戴黑框眼鏡，當日犯案時她頭戴淺米色棒球帽、身穿淺橘色無袖上衣、藍色短褲與白色運動鞋，並背著一個米色帆布袋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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