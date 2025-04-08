涉班森賀家暴案華男 有躁鬱症和精神分裂

班森賀發生持刀家暴的華人住宅，被警方封鎖。(記者胡聲橋／攝影)

涉嫌於6日在布碌崙 (布魯克林 )班森賀住宅內，砍傷四名華裔 女孩的49歲陳隆謙(Longqian Chen，音譯)，根據警方消息人士7日轉述，一名親戚表示，他曾在去年被診斷患有躁鬱症(bipolar)和精神分裂症(schizophrenic)，該親戚一度擔心陳隆謙會失去控制，殺死家裡所有人。

警方消息稱，在6日與警方的對峙中，警方一共開了七槍，陳隆謙頭部被擊中一槍，胸部被擊中兩槍。他後來被送進瑪摩利醫院接受治療，目前情況穩定。如果他康復，有可能被指控殘忍襲擊自己16歲的女兒和三個外甥女(年齡分別為8歲、11歲和13歲)。陳隆謙之前沒有被逮捕的紀錄。

班森賀持刀家暴涉案華男被診斷患有躁鬱症和精神分裂症。(記者胡聲橋／攝影)

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)6日在案發現場召開記者會表示，11歲的女孩躲在房間裡撥打911報案，才挽救了其他姊妹們的生命。

家暴案發生時家裡還有一名12歲的男孩，這名男孩據說是陳隆謙的兒子，也是此案中唯一沒有受傷的孩子。家暴發生後，這名男孩曾跑到鄰居家求助，警察趕到後，也是這名男孩給警察開了門。

據瞭解，陳隆謙曾在去年被診斷為患有躁鬱症和精神分裂症。事發前幾個月，陳隆謙的一位親戚向兒童服務管理局(ACS)提出投訴，稱陳隆謙對家庭成員具有潛在的危險。

班森賀發生持刀家暴的華人住宅被警方封鎖。(記者胡聲橋／攝影)

鄰居說，事發住宅由陳隆謙及其親戚共同買下。一戶住在一樓，一戶住在二樓。三名女孩的父母目前在外州開店，這也可以解釋為什麼事發時三個女孩的父母不在現場。

陳隆謙遭槍擊後，因為傷勢嚴重，警方當時認為他可能無法存活，從目前情況看，他雖然傷勢嚴重，但情況穩定。

事發後，四名傷重女孩被送往瑪摩利醫院接受治療。警方7日表示，其中13歲女孩的傷勢最為嚴重，但四名女孩都沒有生命危險。