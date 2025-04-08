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2匪硬闖布碌崙民宅 69歲男屋主被拳打腳踢

記者胡聲橋／紐約報導
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格雷夫森德69歲男性遭入室襲擊受傷，警方通緝嫌犯。(警方提供)
格雷夫森德69歲男性遭入室襲擊受傷，警方通緝嫌犯。(警方提供)

華裔居民眾多的布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)近日發生一起入室攻擊案，兩名歹徒強行闖入一位老者居住的公寓後，對其拳打腳踢，致其受傷。警方通過監控錄像獲得嫌犯的照片後，已於日前將其公之於眾，希望知情者及時提供線索，早日將兩名嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警60分局的轄區內。警方稱，3月24日晚大約9時11分，此案發生在海岸大路(Shore Parkway)交海灣49街(Bay 49)附近的一棟公寓樓內。當時一名69歲男性正在家中休息，這時兩名身分不明者前來敲門。男性受害者打開門後，來者強行闖入屋內，開始對老者拳打腳踢。這兩名嫌犯隨後徒步離開現場，沿著海灣49街向東逃去，不知所蹤。受害男子的嘴部有撕裂傷，頭部和腿部均有瘀傷，但受害男子沒有住院接受治療。

格雷夫森德69歲男性遭入室襲擊受傷，警方通緝嫌犯。(警方提供)
格雷夫森德69歲男性遭入室襲擊受傷，警方通緝嫌犯。(警方提供)

據警方描述，第一名被通緝者為男性，淺膚色，最後一次出現時戴著黑色口罩，身穿黑色運動衫、黑色褲子和黑色運動鞋。

第二名被通緝者也是一名淺膚色的男性，最後一次出現時穿著黑色夾克、黑色運動衫、黑色褲子和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華裔 布魯克林

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