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專偷通訊器材 布碌崙連環賊得手近10萬元

記者馬璿／紐約報導
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近日布碌崙下城陸續發生多起同一嫌犯下的連環竊盜案，且皆鎖定威瑞森通訊工程車。(取自市警局)
近日布碌崙下城陸續發生多起同一嫌犯下的連環竊盜案，且皆鎖定威瑞森通訊工程車。(取自市警局)

近日布碌崙(布魯克林)下城陸續發生多起同一嫌犯下的連環竊盜案，且皆鎖定威瑞森通訊(Verizon)工程車，雖未有人員傷亡，但該嫌五次犯案總共竊取價值達10萬元的器械。目前該嫌仍在逃中，警方呼籲知情人士回報並協助案件進程。

市警局表示，該嫌竊盜範圍包含第77、78、84與88分局範圍，首起發生在2月27日上午，該嫌強行從副駕駛座進入停放至水牛大道(Buffalo Avenue)前的車輛，並竊取價值約1萬2000元，用於熔接光纖的儀器。同月28日上午10時，該嫌再次闖入停放於法庭街(Court Street)的車，並竊取光纖熔接、剝線器、切割器等設備，總價值達9000元。

3月10日中午12時，嫌犯則闖進停於大橋街(Bridge Street)的車，盜竊熔接光纖、剝除光纖外層，以及分離光纖的設備，失竊總價值達8000元。18日上午7時為竊取金額最高的一次，在強行進入位於克林頓大道(Clinton Avenue)的車輛後，他取走一台光纖熔接機、清潔器、剝線器等多台設備，造成價值4萬元的損失。

最近一次則是發生在20日下午4時，該嫌竊走14街的車輛中包含熔接機、切割器、電鑽等器材，價值達2萬3150元。根據警方提供畫面，該嫌戴著滑雪面罩與頭套，身穿深藍色羽絨背心，另攜帶一個深灰色工具箱，犯行後皆騎乘摩托車逃離。

警方呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據警方提供畫面，該嫌戴著滑雪面罩與頭套，身穿深藍色羽絨背心，另攜帶一個深灰色工...
根據警方提供畫面，該嫌戴著滑雪面罩與頭套，身穿深藍色羽絨背心，另攜帶一個深灰色工具箱，犯行後皆騎乘摩托車逃離。(取自市警局)

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