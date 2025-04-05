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涉販毒 皇后區華男10天內2度被捕

記者高雲兒／紐約報導
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皇后區一名華男因涉嫌在長島非法販賣管制物品被捕，這是他連著10天內的第二次被捕。(納蘇郡警方提供)
皇后區一名華男因涉嫌在長島非法販賣管制物品被捕，這是他連著10天內的第二次被捕。(納蘇郡警方提供)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)緝毒與掃黃小組(Narcotics/Vice Squad)日前通報，他們在3月26日下午於韋斯特伯里(Westbury)展開的一項調查行動中，發現一名皇后區華男因涉嫌非法販賣管制物品，在現場將其逮捕。據悉，這是他在10天之內的第二次被捕，案件仍在進一步調查中。

據警方調查，此次行動針對位於老鄉村路(Old Country Road)453號的「Guys Smoke」的香菸店展開，執法人員在調查過程中，逮捕了30歲的華男陳龍(Long Chen，姓名皆音譯)，其住址為皇后區貝賽(Bayside)。警方稱，陳龍在該店工作期間，涉嫌出售四氫大麻酚(THC)及疑似大麻的綠褐色葉狀物質，陳龍最終配合警方拘捕調查，被捕時未有任何反抗。

目前，陳龍被指控五級非法販賣和持有管制物品、非法出售大麻罪。值得注意的是，警方透露，陳龍此前已在3月18日於同一地點被捕，並面臨相同的五級非法販賣和持有管制物品罪，警方尚未透露他為何在短時間內再次實施相同犯罪行為，案件仍在進一步調查中。

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