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紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

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紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女子貝莉（Bayley）在TikTok分享如何在紐約吃免費早餐，竟然是假裝飯店房客，到有提供免費早餐的高級飯店大快朵頤，她不僅吃免費早餐，有時候甚至還外帶打包，她的行為引發持正反意見的網友論戰，有人支持她吃免費早餐，也有人批評她根本是偷竊。

紐約郵報（New York Post）報導，住在皇后區的貝莉從20日開始，在TikTok上以系列影片說明和示範她的免費早餐方法。

在20日的第一支影片中，貝莉前往長島市的凱悅酒店（Hyatt Place Hotel），她說她認為任何一間提供免費早餐連鎖酒店，若是白人且可以充滿自信地走進去，就能吃到免費早餐，因此她當天選擇凱悅酒店驗證她的理論。

@chaoticcarl

Everything is #free when you’re #delulu #fyp #nyc #hack #foryoupage perks of being white am I right #white

♬ Anxiety - Doechii

影片中，貝莉快速判斷早餐供餐區的位置長驅直入，看起來完全不可疑，順利拿到早餐，不過她沒有待太久，她說因為情況讓她感到焦慮，所以她只拿了一杯柳橙汁和一片培根就走了。

一位自稱是非裔人士的網友留言回應，懇求貝莉隔天再試一次，該名網友說希望貝莉克服恐懼，再走進一間酒店早餐區並裝滿滿一大盤，因為她身為非裔，她完全能理解貝莉的焦慮感。

貝莉隔天再度嘗試，她在第二支影片再次前往同一間凱悅酒店，她鼓勵大家了解酒店一樓的格局，邊直接走向電梯邊講電話，這樣別人才會不好意思打擾你，「讓自己看起來屬於那裡，但又不需要待在那裡」，她不但在早餐區做鬆餅，還打包了一些食物放進袋子。

@chaoticcarl

Replying to @docischief waffle has been acquired. Bringing Tupperware next time. #fyp #nyc

♬ The Giver - Chappell Roan

有網友認同她的做法，希望她分享更多吃免費早餐的技巧，有人還建議她帶個登機箱，讓自己看起來更像房客。

有網友建議貝莉不要再上傳類似影片，因為他們不希望飯店發現這種吃免費早餐的秘密，但貝莉拒絕，持續拍片上傳，甚至到不同飯店大啖早餐，有網友不認同她的行為，說貝莉根本就是在記錄自己偷竊的過程，還大方放上網。

@chaoticcarl

#unemployed tok hello it’s me again :-) I am using my #platform to try and get free food lmao xoxo #fyp #newyorkcity I got #fired for using a fake accent :-( #hotelbreakfast #foryoupage #bagel #jokes

♬ Espresso - Sabrina Carpenter

長島市 TikTok

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