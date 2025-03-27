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涉謀囚禁性侵酒醉女同事 3郵局員工被訴 含1華裔

記者許君達／紐約報導
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曼哈頓一郵局三名前員工涉嫌將醉酒女同事囚禁在郵政車內試圖性侵，被起訴。其中一名涉嫌幫助把風的被告為華裔。(記者許君達／攝影)
曼哈頓一郵局三名前員工涉嫌將醉酒女同事囚禁在郵政車內試圖性侵，被起訴。其中一名涉嫌幫助把風的被告為華裔。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)26日宣布起訴中城一間郵局的三名員工，其中包括一名華裔。他們被控在郵政車上試圖囚禁和性侵一名酒後失去意識的女性同事。

根據起訴書，受害人與三名被告同在曼哈頓東14街郵局工作。2023年6月8日下班後，受害人在郵局參加了一場為朋友舉辦的生日慶祝活動，並因過量飲酒而醉倒在郵局內。被告人讓(Daniel Jean)發現後，不但沒有上前幫助同事，反而趁火打劫。他通過打耳光和捏臀部等方式確認受害人失去了意識後，便將她拖出郵局，帶到後院一輛郵政車的貨艙內。

受害人在恢復意識後，發現讓正在試圖強暴她，隨即報警。警方在接報後趕到現場時，首先發現華裔被告人周Edward(Edward Chou，音譯)與另一名同事阿卡拉(Kirt Acala)坐在涉事郵政車的前排駕駛座上把風。兩人起初不承認車內有犯罪行為發生且拒絕打開車後貨艙。不過，在交涉的過程中，警察聽到貨艙內有撞擊聲和呼救的聲音，於是識破了兩人的謊言。根據當值警員的執法紀錄，在貨艙打開後，主犯丹尼爾從車內走出來時，褲子上的拉鏈尚未拉好。而警方在進入貨艙解救被害人時，發現她衣冠不整，褲子已經被扒掉。

三名被告各自被控一項二級綁架罪(Kidnapping)和一項二級帶有性動機的重罪綁架罪(Kidnapping in the Second Degree as a Sexually Motivated Felony)，主犯丹尼爾另外被控一項一級強姦未遂(Attempted Rape)、一項一級性虐待(Sexual Abuse)、一項一級性虐待未遂(Attempted Sexual Abuse)和一項強行觸摸罪(Forcible Touching)。

郵政 曼哈頓 華裔

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