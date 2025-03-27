我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

皇后區華男涉冒領21張支票 總值逾8萬

記者尤昱程／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區一名華男涉嫌盜領郵件，遭依多項重罪起訴，圖為距離木邊不遠的陽邊(Sunnyside)郵局。(記者尤昱程／攝影)
皇后區一名華男涉嫌盜領郵件，遭依多項重罪起訴，圖為距離木邊不遠的陽邊(Sunnyside)郵局。(記者尤昱程／攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)26日宣布，一名29歲華裔男子涉嫌偽造證件與授權書，冒名領走一批內含21張支票的信件，總值逾8萬元。該男隨後被捕，已被依多項重罪起訴，若罪成，最高可面臨15年徒刑。

根據起訴書，該名男子為陳興強(Xingqiang Chen，姓名均為音譯)，居住在大學點(College Point)11大道。17日，他前往木邊(Woodside)61街的郵局，以「劉暢(Chang Liu，音譯)」為名，提交偽造的新州駕照與授權文件，申請為「金屬鋼筋工會第46分會福利基金」(Metal Lathers Local 46 Benefits Fund, LLC)暫停收件。

一周後的24日下午約2時，陳男再度到同一郵局，聲稱代該基金領取信件。郵局人員將約50封郵件交付後，他剛走出大樓，便遭埋伏的美國郵政調查局(USPIS)探員當場逮捕。

調查人員在現場查獲21張支票，總金額為8萬1583元，支票原本均寄給該工會信託基金。根據檢方說法，這些款項原本用於支付工會會員的醫療與退休福利，若遭冒領將造成實質損失。

陳興強目前被控以二級重大竊盜、二級贓物持有、二級偽造文書與一級偽造商業紀錄等罪名，並於25日晚間過堂。法官下令其於4月29日(周二)返回法庭應訊。

凱茲表示，此案涉及對工會會員資源的直接侵害，辦公室將嚴正追究相關責任。她說，「任何試圖利用偽造文件騙取工人福利的人，都將受到法律制裁。」

美國郵政調查局紐約分局代理局長加勒蕭(Edward Gallashaw)表示，郵件安全關係到全民信任，強調郵政檢查局將持續與地方執法機構合作，打擊郵件相關犯罪。

美國郵政 大學點 退休

上一則

涉謀囚禁性侵酒醉女同事 3郵局員工被訴 含1華裔

下一則

花開了沒… 即時追蹤紐約市櫻花盛開 3個App上線
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所
五大區檢察官齊發聲 支持修正「開示法」

五大區檢察官齊發聲 支持修正「開示法」
一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革

一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革
美加強調查 華裔學者掀返中潮…核物理學家劉暢等人回中國任教

美加強調查 華裔學者掀返中潮…核物理學家劉暢等人回中國任教

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了