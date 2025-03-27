皇后區華男涉冒領21張支票 總值逾8萬

皇后區一名華男涉嫌盜領郵件，遭依多項重罪起訴，圖為距離木邊不遠的陽邊(Sunnyside)郵局。(記者尤昱程／攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)26日宣布，一名29歲華裔男子涉嫌偽造證件與授權書，冒名領走一批內含21張支票的信件，總值逾8萬元。該男隨後被捕，已被依多項重罪起訴，若罪成，最高可面臨15年徒刑。

根據起訴書，該名男子為陳興強(Xingqiang Chen，姓名均為音譯)，居住在大學點 (College Point)11大道。17日，他前往木邊(Woodside)61街的郵局，以「劉暢(Chang Liu，音譯)」為名，提交偽造的新州駕照與授權文件，申請為「金屬鋼筋工會第46分會福利基金」(Metal Lathers Local 46 Benefits Fund, LLC)暫停收件。

一周後的24日下午約2時，陳男再度到同一郵局，聲稱代該基金領取信件。郵局人員將約50封郵件交付後，他剛走出大樓，便遭埋伏的美國郵政 調查局(USPIS)探員當場逮捕。

調查人員在現場查獲21張支票，總金額為8萬1583元，支票原本均寄給該工會信託基金。根據檢方說法，這些款項原本用於支付工會會員的醫療與退休 福利，若遭冒領將造成實質損失。

陳興強目前被控以二級重大竊盜、二級贓物持有、二級偽造文書與一級偽造商業紀錄等罪名，並於25日晚間過堂。法官下令其於4月29日(周二)返回法庭應訊。

凱茲表示，此案涉及對工會會員資源的直接侵害，辦公室將嚴正追究相關責任。她說，「任何試圖利用偽造文件騙取工人福利的人，都將受到法律制裁。」

美國郵政調查局紐約分局代理局長加勒蕭(Edward Gallashaw)表示，郵件安全關係到全民信任，強調郵政檢查局將持續與地方執法機構合作，打擊郵件相關犯罪。