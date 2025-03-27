皇后區秋園爆入室劫財110萬 6嫌在逃

皇后區傳百萬劫案，一群蒙面歹徒強行闖入民宅，奪走多項貴重財物。(市警提供)

皇后區 秋園(Kew Gardens)近日驚傳入室搶劫案，一群蒙面歹徒強行闖入民宅，將兩名女子綑綁後洗劫屋內財物，涉案金額高達110萬元。警方目前已釋出相關嫌犯影像，呼籲民眾提供線索。

根據市警102分局表示，案件發生於19日晚間約7時36分，地點位於梅費爾路(Mayfair Rd.)與116街交會處附近，該區屬於秋園住宅區。當時，一名53歲女性保姆剛將屋內三名孩童安置就寢，並在屋外倒垃圾時，發現一輛白色2021年款Toyota RAV4 停在屋前。

據調查，車輛內突有五名蒙面男子下車，其中一人立即將該名保姆推倒在地，其餘人則迅速闖入屋內，進行有計畫的搶劫。進入屋內後，歹徒使用膠帶將該名保姆及36歲的屋主綑綁，並將兩人限制在室內無法動彈。

監視器畫面顯示，嫌犯身穿深色衣物與連帽外套，行動迅速，未幾即衝入屋中。警方指出，嫌犯隨後在屋內翻箱倒櫃，盜取多項貴重財物，包括珠寶、名牌手提包、高級服飾及其他財物，整體損失初估高達110萬5000元。

五名嫌犯行竊後，由外頭另一名嫌犯駕駛Toyota RAV4運載所有人逃離現場。(市警提供)

事發當時三名幼童仍在屋內熟睡，幸未遭波及，整起案件中無人受傷。警方表示，犯案的五人作案後迅速逃離現場，並由第六名共犯駕駛RAV4接應離開，目前六名嫌犯全數在逃。

本案目前由102分局刑警小組調查中，尚無人被捕。警方已公開嫌犯及其車輛畫面，並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。