史島警方擊斃中年男子 警方稱其自己報警 希望被殺

史島警方在現場開記者會，說明案發情況。(警方提供)

史島警方6日清晨在家得寶(Home Depot)停車場擊斃一名55歲男子。警方稱這名男子在現場多次開槍，被警方包圍時，有多次機會投降，但這名男子選擇用槍指著警員，最終被警方開槍擊 斃。警方還認為，這名嫌犯自己打電話報警，他們懷疑這名嫌犯希望在交火中被警方擊斃。

警方稱，6日清晨大約5時19分，史島123分局警員接到911報警，稱在位於退伍軍人西路(Veterans Road West)2750號的家得寶停車場，有一名男子在一輛吉普車內持著槍。史島警員乘坐有標誌和沒有標誌的警車迅速趕到現場，警員們當時聽到了好幾聲槍響。警員在停車場包圍了一輛黑色吉普wrangler，他們下車後與一名55歲的持槍男子對峙。

警員很快就向這名男子喊話，一再命令這名男子放下槍枝，讓警察看到他的雙手。這名男子不僅沒有聽從警察的命令，還用手中的槍枝對準警察。這一切都被警員身上的攝像頭和監控錄像記錄了下來。警方稱，五名身穿警服的警員向這名男子開了槍，這名男子身上多次被子彈擊中。警方在現場找到了一把Smith & Wesson左輪手槍，還有許多彈殼和子彈。

警方開槍擊中男子後，馬上在現場對其進行急救，並將其送到史島大學醫院北院 (Staten Island University Hospital-North Campus)進行搶救，但這名男子最終在醫院被宣告死亡。警方稱這名男子在警察局有案底，他以前是史島Greenridge的居民，但發現他現在報的地址是布碌崙 (布魯克林 )。

警方目前正在對此案進行調查。據警方消息來源稱，正是這名男子自己打911報警，警方調查的一個重點將是這位男子是否故意叫警察來，然後在與警方的交火中死去。