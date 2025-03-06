華埠中華公所警民會擬嚴打假貨、毒品

華埠紐約中華公所警民會，五分局繼續嚴打售假及毒品。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 紐約中華公所5日聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，以華文翻譯向居民報告治安情況；局方代表指，近期整體犯罪率呈下降趨勢，局方仍在著重打擊街頭仿品售賣和公園毒品 交易等頑存的違法行為，已繳獲價值數百萬元贓物。

本次會議由五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)主持。尼爾森依市警統計數據表示，截至本月2日的過去近一月，轄區內錄得罪案較往年同期有所減少，七大主要犯罪類別共有84起，降幅為12.5%。

尼爾森說，分局當前的執法重點仍是長期困擾居民的多種亂象。他表示，已在本周與總局合作擴大行動規模，在華埠及周邊街道整治仿品售賣現象，並繳獲大量假冒產品。雖堅尼路(Canal St.)被視為仿品攤販聚集地，但五分局表示商販有擴散趨勢，因此調整行動區域。

尼爾森還表示，警員在羅斯福公園(SDR Park)針對毒品的行動也在持續，並在4日繳獲大量的可卡因、其它毒品和現金。行動中，警員利用望遠鏡偵查毒品交易情況，令嫌犯「以為可以逃過監視」，但最終得以充分證據抓捕。

在過去約20日，五分局已在公園逮捕至少15人。知情人表示，所繳獲仿冒品的價值約為300萬至400萬元，而被收繳毒品的價值約為5萬元。

此外，尼爾森指轄區內的店舖盜竊本年已增加50%，成為推動犯罪率上升的主要原因之一。他說，「這些案件有時會發展成更嚴重的犯罪，比如搶劫，所以也是目前重點打擊的目標。」

他還提醒居民，提防使用華語的詐騙電話，這類騙術常以虛假信息恐嚇受害者，例如聲稱他們遭到詛咒或即將遭遇厄運，並假借幫助驅除災厄以行騙。

針對市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)設立的「生活品執法組」(Quality of Life Unit)，尼爾森表示，目前尚未收到具體細節，也不確定該隊伍是以轄區為基礎，還是按行政區畫分。