我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

華埠中華公所警民會擬嚴打假貨、毒品

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠紐約中華公所警民會，五分局繼續嚴打售假及毒品。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠紐約中華公所警民會，五分局繼續嚴打售假及毒品。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠紐約中華公所5日聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，以華文翻譯向居民報告治安情況；局方代表指，近期整體犯罪率呈下降趨勢，局方仍在著重打擊街頭仿品售賣和公園毒品交易等頑存的違法行為，已繳獲價值數百萬元贓物。

本次會議由五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)主持。尼爾森依市警統計數據表示，截至本月2日的過去近一月，轄區內錄得罪案較往年同期有所減少，七大主要犯罪類別共有84起，降幅為12.5%。

尼爾森說，分局當前的執法重點仍是長期困擾居民的多種亂象。他表示，已在本周與總局合作擴大行動規模，在華埠及周邊街道整治仿品售賣現象，並繳獲大量假冒產品。雖堅尼路(Canal St.)被視為仿品攤販聚集地，但五分局表示商販有擴散趨勢，因此調整行動區域。

尼爾森還表示，警員在羅斯福公園(SDR Park)針對毒品的行動也在持續，並在4日繳獲大量的可卡因、其它毒品和現金。行動中，警員利用望遠鏡偵查毒品交易情況，令嫌犯「以為可以逃過監視」，但最終得以充分證據抓捕。

在過去約20日，五分局已在公園逮捕至少15人。知情人表示，所繳獲仿冒品的價值約為300萬至400萬元，而被收繳毒品的價值約為5萬元。

此外，尼爾森指轄區內的店舖盜竊本年已增加50%，成為推動犯罪率上升的主要原因之一。他說，「這些案件有時會發展成更嚴重的犯罪，比如搶劫，所以也是目前重點打擊的目標。」

他還提醒居民，提防使用華語的詐騙電話，這類騙術常以虛假信息恐嚇受害者，例如聲稱他們遭到詛咒或即將遭遇厄運，並假借幫助驅除災厄以行騙。

針對市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)設立的「生活品執法組」(Quality of Life Unit)，尼爾森表示，目前尚未收到具體細節，也不確定該隊伍是以轄區為基礎，還是按行政區畫分。

毒品 華埠 曼哈頓

上一則

紐約華資銀行公會午餐會 籲團結抗市場挑戰

下一則

布碌崙貝瑞吉飲料店 連續遭遇假鈔詐騙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

飛賊半夜攀高3米塗鴉 屋崙華埠東主竟收1700元罰單

飛賊半夜攀高3米塗鴉 屋崙華埠東主竟收1700元罰單
加州3高中生自撞 酒精、毒品和超速奪命

加州3高中生自撞 酒精、毒品和超速奪命
反馬斯克？愛城婦人涉特斯拉分店放爆裂物遭逮捕

反馬斯克？愛城婦人涉特斯拉分店放爆裂物遭逮捕
在特斯拉經銷分店放爆裂物 婦人遭逮捕

在特斯拉經銷分店放爆裂物 婦人遭逮捕

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
聯邦限期MTA終止堵車費，紐約官員稱將不理會這一命令。圖為皇后區街頭提示的曼哈頓堵車費收費標牌。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕

2025-02-27 07:33

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價