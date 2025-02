市長投書／市府促請州府 推減稅及心理健康改革

亞當斯日前向紐約市少數族裔媒體投書,促請州府支持減稅、心理健康改革及移民援助。(取自市長辦公室)

自市府上任以來,我們的使命就是讓紐約市 更安全、更宜居、更適合養家育兒。周前,我與團隊前往州府奧伯尼(Albany),爭取資金與立法支持,以持續推動這一目標,為工薪階層帶來更好的生活。

我們聚焦四大重點。首先,推動「取消工薪稅收」(Axe the Tax for the Working Class)法案,減少低收入市民的個人所得稅,緩解當前嚴峻的生活成本壓力。我們預計該計畫將為每位受惠者帶來約350元的減稅,總計返還超過6300萬元,幫助逾58萬名紐約客。

其次,我們呼籲州府通過「支持幹預提案」(Supportive Interventions Act),確保重度精神疾病患者獲得長期治療。我再三強調:我們的地鐵不是精神病院,我們不能再對這些有就醫需要的患者視而不見。「支持幹預提案」將保障他們得到所需的護理,以及在出院後有後續的「協助性門診治療」。

第三,我們推動刑事司法改革,以保障被告權利的同時,提高司法效率,確保慣犯能夠受到應有的懲處,進而維護社區安全。

最後,我們向州府爭取持續的財政支持,以應對尋求庇護 的移民帶來的壓力。目前,市府安置的庇護者已從2024年1月的6萬9000人降至4萬7000人,但三個財年已耗資超過70億元,未來仍將面臨巨額支出。

這些訴求皆建立在市府既有的成就之上。去年,我們連續兩年創下可負擔住房興建與配對紀錄,並通過「同意之城」(City of Yes for Housing Opportunity)計畫,這是本市史上最重要的住房改革,預計未來15年內在五大區增建8萬戶住房,進一步緩解居住成本壓力。

盡管如此,生活成本仍然過高,工薪階層不僅要支付房租,還需應對食品、藥品、交通等開銷。我們已協助市民節省超過300億元,讓每一分錢都能發揮最大價值。

紐約市正在穩步前進,治安持續改善。2024年,兇殺與槍擊案件連續第三年下降,自我們上任以來已減少雙位數百分比。今年1月犯罪率亦延續下降趨勢,連續兩個月錄得雙位數減幅。

此外,我們的就業 市場表現亮眼,目前就業人數創下歷史新高,八次刷新紀錄。各族群的失業率均有所下降,非洲裔與西語裔失業率更較上任時減少超過20%。

盡管已有諸多進展,我們深知改革仍需持續推動。我們將與州長及州議會緊密合作,致力打造更安全、更宜居的紐約市,讓這座城市成為世世代代安居樂業的最佳選擇。