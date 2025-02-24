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市長投書／市府促請州府 推減稅及心理健康改革

記者范航瑜╱翻譯
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亞當斯日前向紐約市少數族裔媒體投書，促請州府支持減稅、心理健康改革及移民援助。(取自市長辦公室)
亞當斯日前向紐約市少數族裔媒體投書，促請州府支持減稅、心理健康改革及移民援助。(取自市長辦公室)

自市府上任以來，我們的使命就是讓紐約市更安全、更宜居、更適合養家育兒。周前，我與團隊前往州府奧伯尼(Albany)，爭取資金與立法支持，以持續推動這一目標，為工薪階層帶來更好的生活。

我們聚焦四大重點。首先，推動「取消工薪稅收」(Axe the Tax for the Working Class)法案，減少低收入市民的個人所得稅，緩解當前嚴峻的生活成本壓力。我們預計該計畫將為每位受惠者帶來約350元的減稅，總計返還超過6300萬元，幫助逾58萬名紐約客。

其次，我們呼籲州府通過「支持幹預提案」(Supportive Interventions Act)，確保重度精神疾病患者獲得長期治療。我再三強調：我們的地鐵不是精神病院，我們不能再對這些有就醫需要的患者視而不見。「支持幹預提案」將保障他們得到所需的護理，以及在出院後有後續的「協助性門診治療」。

第三，我們推動刑事司法改革，以保障被告權利的同時，提高司法效率，確保慣犯能夠受到應有的懲處，進而維護社區安全。

最後，我們向州府爭取持續的財政支持，以應對尋求庇護的移民帶來的壓力。目前，市府安置的庇護者已從2024年1月的6萬9000人降至4萬7000人，但三個財年已耗資超過70億元，未來仍將面臨巨額支出。

這些訴求皆建立在市府既有的成就之上。去年，我們連續兩年創下可負擔住房興建與配對紀錄，並通過「同意之城」(City of Yes for Housing Opportunity)計畫，這是本市史上最重要的住房改革，預計未來15年內在五大區增建8萬戶住房，進一步緩解居住成本壓力。

盡管如此，生活成本仍然過高，工薪階層不僅要支付房租，還需應對食品、藥品、交通等開銷。我們已協助市民節省超過300億元，讓每一分錢都能發揮最大價值。

紐約市正在穩步前進，治安持續改善。2024年，兇殺與槍擊案件連續第三年下降，自我們上任以來已減少雙位數百分比。今年1月犯罪率亦延續下降趨勢，連續兩個月錄得雙位數減幅。

此外，我們的就業市場表現亮眼，目前就業人數創下歷史新高，八次刷新紀錄。各族群的失業率均有所下降，非洲裔與西語裔失業率更較上任時減少超過20%。

盡管已有諸多進展，我們深知改革仍需持續推動。我們將與州長及州議會緊密合作，致力打造更安全、更宜居的紐約市，讓這座城市成為世世代代安居樂業的最佳選擇。

紐約市 就業 庇護

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