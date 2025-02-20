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日落公園竊賊強闖公寓 偷走大量郵件包裹

記者胡聲橋／紐約報導
竊賊從日落公園一棟公寓樓偷盜大量郵件包裹，警方通緝。(警方提供)
竊賊從日落公園一棟公寓樓偷盜大量郵件包裹，警方通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園出現一名郵件包裹竊賊。這名竊賊於1月16日在日落公園的一間公寓樓，偷取大批包裹和郵件。警方懷疑該竊賊可能涉及其他案件，於本月19日公布了這名嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將其捉拿歸案。

這宗信件包裹盜竊案發生在市警72分局轄區。1月16日下午大約3時40分，一名竊賊用螺絲刀撬開10大道交19街處一棟公寓樓的前門後強行闖入，偷走了大量包裹和郵件。

警方紀錄顯示，這名竊賊不僅偷走了入口處由快遞公司送到的包裹，還撬開了公寓樓住戶的郵箱，將一批信件偷走，其中包括一些內有支票的信件。竊賊得手後馬上離開公寓樓，朝不明方向逃走。

72分局接到報案後展開調查，警探成功從案發公寓樓下的監控錄像提取了竊賊進入公寓時的照片，並將其公之於眾。警方懷疑這名竊賊還涉及其他包裹郵件盜竊案件。

根據警方提供的照片，這名嫌犯最後一次露面時，身穿深灰和深藍兩色冬衣，戴著冬衣頭套，裡面戴著一頂黑色棒球帽，臉上戴著多色口罩。這名嫌犯作案時穿著深藍色的褲子和運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

日落公園 支票 布碌崙

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