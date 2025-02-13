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法拉盛縱火慣犯 曾在地鐵乘客旁燒垃圾

記者范航瑜／紐約報導
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他在車廂內將一堆垃圾點燃，火焰險些殃及旁邊一名熟睡的乘客。 (市警局提供)
他在車廂內將一堆垃圾點燃，火焰險些殃及旁邊一名熟睡的乘客。 (市警局提供)

因涉嫌在短短一小時內接連縱火，一名居住在法拉盛的男子日前遭逮捕。據警方稱，該男子上月曾縱火燒毀多輛車輛，並在地鐵車廂內於一名熟睡乘客旁點火。

根據市警局，33歲的伊福杜(Skky Ifudu)因四次縱火，被控三級縱火罪。這是他不到一個月第二次被捕。據警方調查，1月10日凌晨2時20分，他先在市政廳附近縱火燒毀一輛無人的警車，15分鐘後，又在莫瑞街(Murray St.)焚燒另一輛停放車輛。

伊福杜隨後在布碌崙(布魯克林)大橋-市政廳地鐵站，點燃紙杯並丟入垃圾桶，接著於3時40分搭上往北行駛的J線列車。他在車廂內將一堆垃圾點燃，火焰險些殃及旁邊一名熟睡的乘客。

13天後，他又涉嫌用燃燒的紙片企圖點燃另一名乘客的背包。根據皇后區檢方的起訴書，受害者拍開他的手並試圖離開，伊福杜竟掏出小刀指向對方。

因涉嫌在短短一小時內接連縱火，一名居住在法拉盛的男子日前遭逮捕。(市警局提供)
因涉嫌在短短一小時內接連縱火，一名居住在法拉盛的男子日前遭逮捕。(市警局提供)

伊福杜已於上月25日在皇后區法院出庭，對五級企圖縱火、二級威脅、四級持有武器及二級騷擾罪名表示不認罪，並以1萬元現金保釋，未料11日再度被捕。

近期地鐵內縱火案頻傳，去年底，無證客薩佩塔(Sebastian Zapeta)在布碌崙F線地鐵車廂內，將不明液體潑向一名熟睡女子後縱火，導致受害者當場喪生。警方表示，薩佩塔為2018年遭遞解出境的瓜地馬拉無證移民，後非法潛返紐約市。

縱火 地鐵站 布碌崙

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