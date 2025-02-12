託運百萬現金遭拒 2華男綁架恐嚇業者被捕

兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

兩名來自紐約長島 的華裔男子，在嘗試尋找他人轉運100萬元現金被拒後，綁架運輸公司負責人，並威脅其家人勒索逾10萬元，最終在上周被捕；聯邦檢察官表示，兩人涉嫌敲詐勒索、共謀綁架等罪行，且因與中國有聯繫，有潛逃風險。

根據起訴文件，曲裴輝(Pei Hui Qu，以下均為音譯)和另一李姓被告(Lewis Li)，1月於上州 皮克斯吉爾市(Peekskill)綁架受害人，並毆打和勒索。

兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

法庭文件顯示，受害者經營貴金屬交易業務，通過指定的奢侈品運輸公司運送產品。數月前，曲裴輝團夥請受害人運送內含貴金屬的包裹到加州 。在與李姓嫌犯進行多次交收後，受害者發現包裹重量增加，開始懷疑包裹內容物。

受害人打開包裹檢查，發現內有五袋現金，估算約有100萬元。受害人拒絕運送，並將包裹存放在住處。曲裴輝等四人隨後在1月28日，於一家雜貨店外蹲守受害人，後將其押入曲裴輝的「Jeep」車駛離。

根據檢察官，李姓嫌犯在車中毆打受害者，並威脅將對受害者家屬施暴，還使用受害人手機分批轉帳總計3000元至李姓嫌犯的帳戶，並要求歸還裝有百萬元的現金袋。

兩長島華男上州綁架勒索，曾短信威脅受害人及家屬。(取自法庭文件)

調查顯示，兩名身分不明的女性在同日取走全部現金。曲裴輝團夥向受害人稱，此袋現金「屬於黑社會」，並索要10萬元「補償」，否則配偶及子女的生命將受到威脅。此外，兩名被告還強迫對方在視頻中承認「自己偷錢」，隨後將其棄於路邊。

經手機和車牌追蹤確認，曲裴輝居住在納蘇郡(Nassau County)，李姓嫌犯則為皇后區居民。

2月1日，曲、李兩人共同致電受害人，表示若不在數日內全額支付，他們將派人前往受害人及父母的住所。五日後，兩人被捕並被控綁架、搶劫和勒索三項罪名。出庭期間，法官蕾資妮克(Victoria Reznik)認為本案存在一定爭議，允許被告人在監控下保釋。

盡管如此，聯邦檢察官認為，兩人極具危險性，並有潛逃風險。曲裴輝雖為來自中國的歸化公民，但尚不清楚他是否仍持有中國國籍；此外，他曾在2024年前往中國，聲稱為「商務目的」，但其業務已經倒閉。