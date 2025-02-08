曼哈頓地鐵R線連環搶劫 獨行嫌犯專搶iPhone手機

曼哈頓地鐵站連發手機搶劫案，市警呼籲民眾提供線索，盡早逮捕嫌犯。(市警提供)

紐約市曼哈頓同一地鐵線路上近期發生連環搶劫案件，警方指嫌犯以相同手法在列車停靠站點時，趁女性受害者未注意時，奪取手機後逃離現場，案發地包含市警五分局的華埠 轄區；警方現已取得相關監視畫面，呼籲社區民眾提供線索。

根據市警通報，獨自行動的嫌犯在五分局及第18分局轄區內，犯下一系列重大盜竊案(Grand Larceny)，且作案目標主要為蘋果手機。警方指出，第一起案件發生於去年12月14日早晨7時30分，深膚色的嫌犯在北行的地鐵R線車廂內，接近一名42歲的女性受害者。

當列車停靠在18分局轄區內的57街與第7大道地鐵站 (57 Street and 7 Avenue)時，嫌犯突然從該女子手中搶走其iPhone 手機，隨後逃離月台。

曼哈頓地鐵站連發手機搶劫案，市警呼籲民眾提供線索，盡早逮捕嫌犯。(市警提供)

在不足一周後，嫌犯又於12月20日的早上8時10分，在南行的地鐵R線列車中接近一名27歲的女性。當列車停靠在華埠五分局轄管的王子街(Prince Street)地鐵站時，嫌犯突然從女子手中搶走手機，隨後向未知的方向逃離。

最近一起案件則發生在本月3日，嫌犯在清晨6時55分在北行R線車廂中接近一名37歲的女性受害者，當列車停靠在18分局轄區的59街與第5大道地鐵站(59 Street and 5 Avenue)時，嫌疑人突然從受害者手中搶走其iPhone手機。

警方表示，三起罪案均未報告任何人員受傷。此外，警方敦促知情者提供相關線索，協助識別並逮捕嫌疑人。知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。