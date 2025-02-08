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偷遍皇后區 35歲華男慣竊恐囚15年

記者馬璿／紐約報導
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居住在8大道的35歲華男陳國鎮，因涉多起皇后區入室盜竊案被捕控罪。圖為在8大道的警車。(記者馬璿／攝影)
居住在8大道的35歲華男陳國鎮，因涉多起皇后區入室盜竊案被捕控罪。圖為在8大道的警車。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)35歲華男陳國鎮(Zheng Guo Chen)因在皇后區涉及多起入室盜竊案後被捕，遭該區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)控以竊盜(Burglary)、重大竊盜(Grand larceny)與襲擊等多項罪名；若控罪皆成立，陳男最高將面臨15年監禁。

居住在8大道58街的陳男，於去年10月至今年2月，陸續於皇后區貝賽德(Bayside)、森林小丘(Forest Hills)、新鮮草原(Fresh Meadows)、荷利斯丘(Hollis Hills)、牙買加莊園(Jamaica Estates)和白石區(Whitestone)等社區闖入當地住宅，盜走珠寶及數千元現金。據悉，陳男透過破窗或是拆窗等方式進入各個住家內，並鎖定高價珠寶、現金及保險箱。

他最近一次犯案是在本月3日晚間8時40分許，陳男闖入位於森林小丘的一處住宅後院，從浴室窗戶進入後立即被屋主察覺，在屋主撥打911電話報警後，警方於晚間9時15分發現陳男並試圖攔下他。然而陳男奮力逃跑，並在過程中拒捕，導致警員受傷，警方在成功逮捕陳男後，於其包包內發現手電筒、繩索、扳手、螺絲起子等作案物品。

陳男目前被皇后區地區檢察官辦公室起訴，面臨七項二級竊盜罪、兩項二級襲擊罪、三項三級重大竊盜罪、企圖竊盜罪、刑事破壞罪、七項持有竊盜工具罪、妨礙公務罪、拒絕逮捕罪和三級非法侵入罪。

凱茲表示，陳男在四個多月期間陸續闖入皇后區的住宅，此案仍在調查中，且預計將控更多罪名。目前陳男所有二級竊盜罪若成立，將面臨高達15年監禁，而他將於2月28日(周五)再次出庭。

皇后區 布碌崙 8大道

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