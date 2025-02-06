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厄事二度找上門 長島華人餐廳被車衝撞起火兩人傷

記者高雲兒╱紐約即時報導
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事發飯店遍地殘骸。(取自Bethpage消防局)
事發飯店遍地殘骸。(取自Bethpage消防局)

長島納蘇郡法明岱爾(Farmingdale)的一家華人餐館長城廚房(Great Wall Kitchen)，3日晚間遭遇車輛撞擊，導致火災發生。這已是該餐館在一年內第二次遭受類似事故，在修復四個月中心開張後，竟然在八個月後再次被撞。所幸並無嚴重傷亡。

根據當地警方的通報，事發於3日晚11時20分，一名57歲女子駕駛2023年款現代在百老匯大道(Broadway)，北向行駛時失控駛出車道，先後撞上一輛停放的、車內有一名0歲男子的2017年款福特野馬，以及一輛無人駕駛的2022年款大眾捷達。隨後，該車衝入長城廚房餐館，引發火災。

警方和消防局隨後趕到現場，火勢得以控制。肇事司機與福特野馬車內乘客均被送往醫院檢查，無其他傷亡報告。目前，警方尚未對肇事駕駛提出指控，也未說明具體調查結果。

3日晚，一輛車衝入長城廚房餐館，引發火災。(取自Bethpage消防局)
3日晚，一輛車衝入長城廚房餐館，引發火災。(取自Bethpage消防局)

警方和消防局隨後趕到現場，火勢得以控制。(取自Bethpage消防局)
警方和消防局隨後趕到現場，火勢得以控制。(取自Bethpage消防局)

這已是長城廚房第二次遭遇車禍。2024年1月26日，一女子曾因酒後駕車，撞上一輛停放的汽車，導致該車與她的車輛雙雙撞入該餐館。

事故發生後，長城廚房方面尚未對外發表聲明。但該餐館去年五月重開時，曾在社群媒體上發文，感謝社區的支持。該店的華裔業主稱：「這對我們家來說是一段艱難的時期，但社區的支持讓我們堅持了下來……作為一家本地的移民家庭企業，能在法明代爾社區經營超過25年，您的支持對我們意義重大。」

但該餐館去年五月重開時，曾在社群媒體上發文，感謝社區的支持。(取自長城廚房臉書)
但該餐館去年五月重開時，曾在社群媒體上發文，感謝社區的支持。(取自長城廚房臉書)

事故發生地屬於蠔灣(Town of Oyster Bay)，當地政府曾在去年加強了事發飯店外的一帶照明設備並設置反光標誌，並考慮安裝防護欄。但由於地下管線問題，防護欄無法穩固設置。

蠔灣鎮發言人內文(Brian Nevin)對此表示，3日晚間的車禍發生在餐館入口處，與去年事故位置不同；政府目前正在考慮在該入口處安裝防護欄，但這需要業主同意改變現有的交通流向。

目前，該事故仍在進一步調查中。

長島納蘇郡法明岱爾(Farmingdale)的一家華人餐館長城廚房(Great ...
長島納蘇郡法明岱爾(Farmingdale)的一家華人餐館長城廚房(Great Wall Kitchen)，3日晚間遭遇車輛撞擊，導致火災發生。(取自長城廚房臉書)

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